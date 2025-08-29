Advertisement

صحة

لا تزيد خطر الوفاة بل قد تقي من السرطان.. دراسة جديدة ستفرح محبّي اللحوم!

Lebanon 24
29-08-2025 | 00:20
A-
A+
Doc-P-1410394-638920489904039831.jpg
Doc-P-1410394-638920489904039831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا ترتبط الأطعمة ذات الأصل الحيواني بزيادة خطر الوفاة. هذا ما كشفته أبحاث حديثة من جامعة ماكماستر الكندية، التي أكدت البروتينات الحيوانية يمكن أن توفر أيضا فوائد وقائية ضد الوفيات المرتبطة بالسرطان.
Advertisement

ووفق بيان صحافي صادر عن الجامعة، حلل الباحثون بيانات ما يقارب 16000 بالغ، تبلغ أعمارهم 19 عاما فأكثر، مع النظر في كمية البروتين الحيواني والنباتي التي يستهلكونها عادة.

كما فحصوا ما إذا كانت أنماط النظام الغذائي هذه مرتبطاً بها خطر الوفاة بسبب أمراض مثل أمراض القلب والسرطان.

وكشفت النتائج عدم وجود زيادة في خطر الوفاة المرتبط بتناول المزيد من البروتين الحيواني. كما أظهرت البيانات "انخفاضا متواضعا ولكن ملحوظا" في الوفيات المرتبطة بالسرطان.

ولم يتم العثور على أي ارتباط بين البروتين الكلي أو البروتين الحيواني أو البروتين النباتي وخطر الوفاة من أي سبب، وفقا للدراسة.

ولكن، عند تحليل البروتين النباتي والحيواني، ظلت النتائج "ثابتة"، ما يشير إلى أن البروتين النباتي له "تأثير ضئيل على وفيات السرطان، في حين قد يقدم البروتين الحيواني تأثيرا وقائيا صغيرا".

وجاء في البيان: "إلى جانب الأدلة السريرية التي تم جمعها على مدى عقود، تدعم النتائج إدراج البروتينات الحيوانية كجزء من نمط غذائي صحي".

وعلق مشرف البحث ستيوارت فيليبس، أستاذ ورئيس قسم الحركة البشرية في جامعة ماكماستر، في نفس البيان بالقول إن هناك "الكثير من الارتباك حول البروتين"، بما في ذلك الكمية والنوع الذي يجب تناوله، وما يعنيه ذلك للصحة على المدى الطويل.

وكتب فيليبس: "هذه الدراسة تضيف الوضوح، وهو أمر مهم لأي شخص يحاول اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على الأدلة حول ما يأكله".

وأضاف: "كان من الضروري أن تستخدم تحليلاتنا الأساليب الأكثر صرامة والمعيارية الذهبية لتقييم المدخول المعتاد ومخاطر الوفاة. وقد سمحت لنا هذه الأساليب بمراعاة التقلبات في تناول البروتين اليومي وتقديم صورة أكثر دقة لعادات الأكل الطويلة المدى".

كما علق الباحث الرئيسي ياني بابانيكولاو، رئيس استراتيجيات التغذية، بالقول إنه عند النظر في كل من البيانات الرصدية والبحث السريري، "من الواضح أن الأطعمة البروتينية الحيوانية والنباتية تعزز الصحة وتطيل العمر".
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف: التعرض المبكر للبلاستيك يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض لدى الأطفال
lebanon 24
29/08/2025 09:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لكِ أنتِ: دراسة تؤكد أن الألبان تحمي قلبكِ وتقلّل خطر السرطان والسكري
lebanon 24
29/08/2025 09:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تظهر العلاقة بين الرياضة والسرطان!
lebanon 24
29/08/2025 09:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
lebanon 24
29/08/2025 09:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:05 | 2025-08-29
23:00 | 2025-08-28
15:00 | 2025-08-28
12:00 | 2025-08-28
10:35 | 2025-08-28
10:00 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24