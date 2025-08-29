Advertisement

صحة

تأثير قلة الحركة داخل المنزل على الجسم والعقل

Lebanon 24
29-08-2025 | 04:17
في ظل التغيرات الحياتية الحديثة، أصبح الكثير من الناس يقضون أوقاتًا طويلة في المنزل، سواء بسبب العمل عن بعد أو قلة الحركة. ورغم الراحة التي توفرها هذه الجلسات، فإن كثرة الجلوس في المنزل قد تؤدي إلى أضرار صحية ونفسية متعددة، نذكر منها:
المشاكل الصحية الجسدية
الجلوس لفترات طويلة يقلل من نشاط الجسم، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وزيادة الوزن. كما يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في الدورة الدموية، إضافة إلى مشاكل في العمود الفقري مثل آلام الظهر والرقبة.

تأثيرات على الصحة النفسية
العزلة وقلة التواصل الاجتماعي الناتجة عن الجلوس المستمر في المنزل يمكن أن تؤدي إلى مشاعر الوحدة والاكتئاب والقلق، خاصة إذا كان الشخص يفتقد الأنشطة الاجتماعية أو الترفيهية.

تدهور مستوى الطاقة والنشاط
قلة الحركة تجعل الجسم يشعر بالخمول، وتضعف من القدرة على التركيز والإنتاجية، مما يؤثر سلبًا على الأداء اليومي سواء في العمل أو الدراسة.

مشاكل في النوم
قلة النشاط الجسدي تؤثر على جودة النوم، وقد تسبب الأرق أو اضطرابات النوم الأخرى، مما ينعكس سلبًا على صحة الجسم والعقل.
 
