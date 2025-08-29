تأثير قلة الحركة داخل المنزل على الجسم والعقل

Advertisement

في ظل التغيرات الحياتية الحديثة، أصبح الكثير من الناس يقضون أوقاتًا طويلة ، سواء بسبب العمل عن بعد أو قلة الحركة. ورغم الراحة التي توفرها هذه الجلسات، فإن كثرة الجلوس في المنزل قد تؤدي إلى أضرار صحية ونفسية متعددة، نذكر منها:المشاكل الصحية الجسديةالجلوس لفترات طويلة يقلل من نشاط الجسم، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وزيادة الوزن. كما يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط ، ومشاكل في الدموية، إضافة إلى مشاكل في العمود الفقري مثل آلام الظهر والرقبة.تأثيرات على الصحة النفسيةالعزلة وقلة التواصل الاجتماعي الناتجة عن الجلوس المستمر في المنزل يمكن أن تؤدي إلى مشاعر الوحدة والاكتئاب والقلق، خاصة إذا كان الشخص يفتقد الأنشطة الاجتماعية أو الترفيهية.تدهور مستوى الطاقة والنشاطقلة الحركة تجعل الجسم يشعر بالخمول، وتضعف من القدرة على التركيز والإنتاجية، مما يؤثر سلبًا على الأداء اليومي سواء في العمل أو الدراسة.مشاكل في النومقلة النشاط الجسدي تؤثر على جودة النوم، وقد تسبب الأرق أو اضطرابات النوم الأخرى، مما ينعكس سلبًا على صحة الجسم والعقل.