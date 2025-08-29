Advertisement

صحة

كيف تؤثر منتجات الألبان على بكتيريا الأمعاء؟

Lebanon 24
29-08-2025 | 07:02
A-
A+
Doc-P-1410553-638920731016718437.jpg
Doc-P-1410553-638920731016718437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة جديدة، نشرت في مجلة Nutrients، أن تناول الحليب ومنتجات الألبان يحدث تغييرات ملحوظة في الميكروبيوم، لا سيما البكتيريا التي تتواجد على جدران الأمعاء.
 
 
تُعد هذه البكتيريا لاعبا أساسيا في عمليات الهضم والمناعة، وحتى في التأثير على المزاج. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون الحليب بانتظام غالبا ما تتواجد لديهم بكتيريا Faecalibacterium المفيدة، والتي تنتج البوتيرات، وهو عنصر غذائي مهم لخلايا الأمعاء، بالإضافة إلى بكتيريا Akkermansia المرتبطة بتحسين عملية الأيض وحماية حاجز الأمعاء.

ومع ذلك، فإن الاستهلاك المتكرر للجبن يرتبط بانخفاض بعض أنواع البكتيريا، مثل Bacteroides وSubdoligranulum، والتي تلعب أيضا دورا في العمليات الأيضية.
Advertisement
 
 
وكان تأثير اللبن على الميكروبيوم أقل وضوحا، حيث كانت البكتيريا البروبيوتيك المعتادة، مثل Lactobacillus وBifidobacterium، موجودة بكميات صغيرة.

بالنسبة للأشخاص الذين يتحملون منتجات الألبان جيدا، فإن تناولها يساعد على تنويع وتحسين تكوين البكتيريا المعوية. أما من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية، فمن الأفضل الانتباه إلى المصادر البديلة للبريبيوتيك، مثل الخضروات والفواكه والحبوب، لدعم صحة الأمعاء. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان
lebanon 24
29/08/2025 17:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يمكن لحليب الماعز أن يكافح ضمور العضلات ويعزز صحة الأمعاء؟
lebanon 24
29/08/2025 17:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لكِ أنتِ: دراسة تؤكد أن الألبان تحمي قلبكِ وتقلّل خطر السرطان والسكري
lebanon 24
29/08/2025 17:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تؤثر تغيرات درجة الحرارة على الأوعية الدموية؟
lebanon 24
29/08/2025 17:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

روسيا

روبيو

روبي

تيرا

كوين

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:02 | 2025-08-29
04:17 | 2025-08-29
02:55 | 2025-08-29
00:20 | 2025-08-29
00:05 | 2025-08-29
23:00 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24