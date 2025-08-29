29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف تؤثر منتجات الألبان على بكتيريا الأمعاء؟
Lebanon 24
29-08-2025
|
07:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة جديدة، نشرت في مجلة Nutrients، أن تناول الحليب ومنتجات الألبان يحدث تغييرات ملحوظة في الميكروبيوم، لا سيما البكتيريا التي تتواجد على جدران الأمعاء.
تُعد هذه البكتيريا لاعبا أساسيا في عمليات الهضم والمناعة، وحتى في التأثير على المزاج. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون الحليب بانتظام غالبا ما تتواجد لديهم بكتيريا Faecalibacterium المفيدة، والتي تنتج البوتيرات، وهو عنصر غذائي مهم لخلايا الأمعاء، بالإضافة إلى بكتيريا Akkermansia المرتبطة بتحسين عملية الأيض وحماية حاجز الأمعاء.
ومع ذلك، فإن الاستهلاك المتكرر للجبن يرتبط بانخفاض بعض أنواع البكتيريا، مثل Bacteroides وSubdoligranulum، والتي تلعب أيضا دورا في العمليات الأيضية.
Advertisement
وكان تأثير اللبن على الميكروبيوم أقل وضوحا، حيث كانت البكتيريا البروبيوتيك المعتادة، مثل Lactobacillus وBifidobacterium، موجودة بكميات صغيرة.
بالنسبة للأشخاص الذين يتحملون منتجات الألبان جيدا، فإن تناولها يساعد على تنويع وتحسين تكوين البكتيريا المعوية. أما من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية، فمن الأفضل الانتباه إلى المصادر البديلة للبريبيوتيك، مثل الخضروات والفواكه والحبوب، لدعم صحة الأمعاء. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان
Lebanon 24
دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان
29/08/2025 17:08:41
29/08/2025 17:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لحليب الماعز أن يكافح ضمور العضلات ويعزز صحة الأمعاء؟
Lebanon 24
كيف يمكن لحليب الماعز أن يكافح ضمور العضلات ويعزز صحة الأمعاء؟
29/08/2025 17:08:41
29/08/2025 17:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لكِ أنتِ: دراسة تؤكد أن الألبان تحمي قلبكِ وتقلّل خطر السرطان والسكري
Lebanon 24
لكِ أنتِ: دراسة تؤكد أن الألبان تحمي قلبكِ وتقلّل خطر السرطان والسكري
29/08/2025 17:08:41
29/08/2025 17:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر تغيرات درجة الحرارة على الأوعية الدموية؟
Lebanon 24
كيف تؤثر تغيرات درجة الحرارة على الأوعية الدموية؟
29/08/2025 17:08:41
29/08/2025 17:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
روسيا
روبيو
روبي
تيرا
كوين
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
دراسة تكشف تأثير أول كوب قهوة في اليوم
Lebanon 24
دراسة تكشف تأثير أول كوب قهوة في اليوم
09:02 | 2025-08-29
29/08/2025 09:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير قلة الحركة داخل المنزل على الجسم والعقل
Lebanon 24
تأثير قلة الحركة داخل المنزل على الجسم والعقل
04:17 | 2025-08-29
29/08/2025 04:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة من الخبراء.. لا تشربوا من زجاجة الماء المتروكة في السيارة
Lebanon 24
نصيحة من الخبراء.. لا تشربوا من زجاجة الماء المتروكة في السيارة
02:55 | 2025-08-29
29/08/2025 02:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تزيد خطر الوفاة بل قد تقي من السرطان.. دراسة جديدة ستفرح محبّي اللحوم!
Lebanon 24
لا تزيد خطر الوفاة بل قد تقي من السرطان.. دراسة جديدة ستفرح محبّي اللحوم!
00:20 | 2025-08-29
29/08/2025 12:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل جديد لقلوب الأطفال.. زراعة جزئية تُنقذ حياة المولودين بعيوب خطِرة
Lebanon 24
أمل جديد لقلوب الأطفال.. زراعة جزئية تُنقذ حياة المولودين بعيوب خطِرة
00:05 | 2025-08-29
29/08/2025 12:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
15:08 | 2025-08-28
28/08/2025 03:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:02 | 2025-08-29
دراسة تكشف تأثير أول كوب قهوة في اليوم
04:17 | 2025-08-29
تأثير قلة الحركة داخل المنزل على الجسم والعقل
02:55 | 2025-08-29
نصيحة من الخبراء.. لا تشربوا من زجاجة الماء المتروكة في السيارة
00:20 | 2025-08-29
لا تزيد خطر الوفاة بل قد تقي من السرطان.. دراسة جديدة ستفرح محبّي اللحوم!
00:05 | 2025-08-29
أمل جديد لقلوب الأطفال.. زراعة جزئية تُنقذ حياة المولودين بعيوب خطِرة
23:00 | 2025-08-28
لماذا يجب أن تأكل الخس؟ إليك الفوائد الصحية المذهلة
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 17:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 17:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 17:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24