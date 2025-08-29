Advertisement

صحة

دراسة تكشف تأثير أول كوب قهوة في اليوم

Lebanon 24
29-08-2025 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1410597-638920803770131502.png
Doc-P-1410597-638920803770131502.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت أول دراسة واقعية واسعة النطاق من نوعها، أن الكافيين منشط للجسم ويُمكنه تحسين الحالة المزاجية بشكلٍ كبير خاصة في الصباح، وفقا لما نشره موقع New atlas نقلًا عن دورية Scientific Reports.
Advertisement
 
وقال الباحث الرئيسي ساكاري ليمولا، الأستاذ في جامعة بيليفيلد: "يستهلك حوالي 80% من البالغين حول العالم المشروبات التي تحتوي على الكافيين، ويعود استخدام هذه المواد المنشطة إلى زمنٍ بعيد في تاريخ البشرية".
 
وقال بروفيسور آنو ريالو من جامعة وارويك: "يعمل الكافيين عن طريق حجب مستقبلات الأدينوزين، مما يمكن أن يزيد من نشاط الدوبامين في مناطق الدماغ الرئيسية"، وهو تأثير ربطته الدراسات بتحسن الحالة المزاجية وزيادة اليقظة.

على النقيض من ذلك، لم يخفف الكافيين من الحالة المزاجية السلبية المستمرة - مثل القلق - حيث ظل دون تغيير تماما.
 
ويعتقد الباحثون أن هذا يمكن أن يكون بسبب العاطفة، حيث يُحتمل أن يكون لدى المشاركين القلقين مخاوف أعمق وأطول أمدًا يمكن ألا يؤثر عليها منبه كالكافيين. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف تأثير القهوة على نشاط الدماغ
lebanon 24
29/08/2025 19:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: الشوفان يحاكي تأثير "أوزمبيك" في إنقاص الوزن وتحسين السكر دون آثار جانبية
lebanon 24
29/08/2025 19:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة يابانية تكشف العلاقة بين العطور والدماغ!
lebanon 24
29/08/2025 19:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف العلاقة بين ضعف تدفق الدم ونمو السرطان
lebanon 24
29/08/2025 19:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة بيل

بيليفيلد

أستاذ في

الرئيسي

ساكاري

البشري

وارويك

حسن ا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:40 | 2025-08-29
07:02 | 2025-08-29
04:17 | 2025-08-29
02:55 | 2025-08-29
00:20 | 2025-08-29
00:05 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24