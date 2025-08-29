Advertisement

صحة

لشعر صحي وبشرة متوجهة.. إليكم هذه الأطعمة

Lebanon 24
29-08-2025 | 10:40
كشفت أبحاث أن النظام الغذائي يؤثر على نظارة البشرة، ونمو الشعر، وقوة الأظافر، إذ أن الأطعمة المتوازنة الغنية بالفيتامينات والدهون والمعادن، تدعم مظهر الجسم.
وقدم خبراء 8 أطعمة أثبتت الأبحاث دورها في تحسين صحة الشعر والبشرة والأظافر.
 
الأسماك الدهنية

تعرف الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين، والماكريل بغناها بأحماض الأوميغا 3 الدهنية والبروتين، وكلاهما ضروريان لحماية البشرة وتعزيز صحة الشعر. 

وكشفت دراسة سابقة أن الدهون الصحية ترطب البشرة، وتقلل من الالتهابات المسببة لاحمرار البشرة، أو حب الشباب.كما أن أحماض الأوميغا 3 المشتقة من زيوت الأسماك تقلل الالتهاب، وترطب البشرة، وتحميها من الأشعة فوق البنفسجية.

البطاطا الحلوة

تتكون البطاطا الحلوة من البيتاكاروتين، الصبغة التي يحولها الجسم إلى فيتامين "آي" الذي يلعب دورا أساسيا في تجديد البشرة ونمو بصيلات الشعر. كما أن هذه المركبات تحفز إفرازات الكيراتين، الذي يعد عنصرا أساسيا في بناء البشرة والشعر والأظافر.

المكسرات والبذور

تتكون المكسرات والبذور مثل اللوز، والجوز، وبذور اليقطين، ودوار الشمس من فيتامين "أي" والبروتين والدهون الصحية. 

وتساعد هذه العناصر الغذائية مجتمعة على تحفيز نمو الأظافر ومنع جفافها وتقشرها.

الأفوكادو

يوفر الأفوكادو دهونا أحادية مشبعة، إلى جانب الفيتامينات "سي" و "أي" الضرورية لصحة البشرة ولنمو الشعر.

وتساعد هذه الدهون على ترطيب البشرة من الداخل، بينما يعزز فيتامين "سي" تكوين الكولاجين، ويحمي البشرة من الشمس والتلوث.

البيض

يعد البيض من أكثر مصادر البروتين اكتمالا، إذ يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية الضرورية لتكوين الكيراتين، وهو بروتين يدخل في بناء الشعر والبشرة والأظافر. 

كما أن البيض غني بالبروتين الذي يساهم في نمو الخلايا، والوقاية من تقصف الأظافر وتساقط الشعر.
 
الخضروات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب عناصر أساسية لصحة البشرة والشعر.

إذ تحتوي على مكونات مثل فيتامين "آي" و"سي" ومعدن الحديد. 

يساعد الحديد خلايا الدم على نقل الأكسجين إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، بينما يساعد فيتامين "سي" على تحفيز إنتاج الكولاجين. 

وكشفت دراسة نشرت سنة 2018، أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية منخفضة السكر، يساعد على تقليل تساقط الشعر لدى النساء ويعزز صفاء البشرة.

المحار

يعرف المحار بغناه بمعدن الزنك، وهو معدن نادر يلعب دورا أساسيا في إصلاح الأنسجة وتعزيز المناعة وتنظيم الهرمونات.

ويساعد الزنك على الحفاظ على كثافة الشعر وشفاء الجروح.

الفواكه والخضروات

الحفاظ على ترطيب الجسم أساسي لنضارة البشرة، وينصح بتناول أطعمة غنية بالماء.

وتعتبر الفواكه والخضار مثل الخيار، والطماطم، والكرفس، والبطيخ، والفراولة خيارات مناسبة لتزويد الجسم بمزيد من السوائل والعناصر الغذائية الأساسية. 

وأظهرت العديد من الأبحاث تأثير إيجابي لتناول الفواكه والخضروات الغنية الماء على البشرة. (سكاي نيوز عربية) 
