للحفاظ على صحة "العظام".. خبر مهم جداً

ربطت دراسة يابانية جديدة بين تناول وجبة الإفطار وصحة العظام بشكل قاطع، فقد تبين أن تخطي هذه الوجبة يزيد من خطر الإصابة بكسور العظام الناتجة عن هشاشة العظام.

كذلك، تبين أن تناول العشاء في وقت متأخر يزيد أيضاً من خطر الإصابة بهشاشة العظام.





وبحسب "هيلث داي"، يعاني الذين يتجاهلون وجبة الإفطار من نقص الكالسيوم وفيتامين د.





وقال الباحث الدكتور هيروكي ناكاجيما، من الطبية في ،: "وجدنا أن تخطي وجبة الإفطار وتناول العشاء في وقت متأخر يرتبطان بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام".





وأضاف ناكاجيما: "علاوة على ذلك، وُجد أن هذه العادات الغذائية غير الصحية مرتبطة بتراكم عوامل خطر أخرى مرتبطة بنمط الحياة، مثل الخمول البدني والتدخين وقلة النوم".





وفي هذه الدراسة، حلل الباحثون بياناتٍ صحية وفحوصاتٍ لأكثر من 927 ألف شخص في اليابان، أعمارهم 20 عاماً فأكثر.





وبحث الفريق عن ارتباطات بين نمط الحياة وخطر إصابة الأشخاص بكسور الورك، أو الذراع، أو الساق بسبب هشاشة العظام.





وأظهرت النتائج أن تخطي وجبة الإفطار يزيد من خطر إصابة الشخص بكسر في العظام بسبب هشاشة العظام بنسبة 18%، والتدخين بنسبة 11%، وتناول العشاء في وقت متأخر بنسبة 8%.





وجد الباحثون أن تخطي الشخص لوجبة الإفطار وتناول العشاء في وقت متأخر يزيد من خطر إصابته بهشاشة العظام وكسر العظام إلى 23%.