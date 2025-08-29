28
صحة
"تفش حاد" في العالم للكوليرا.. "منظمة" تحذر!
Lebanon 24
29-08-2025
|
23:00
A-
A+
أعلنت
منظمة الصحة العالمية
، الجمعة، أن تفشي وباء الكوليرا يزداد بشكل حاد مع تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة في 31 دولة هذا العام.
وأكدت المنظمة أن "وضع الكوليرا في العالم يواصل تدهوره" مدفوعًا بـ"النزاع والفقر".
وعادة ما يكون الكوليرا مصحوباً بإسهال حادّ ناجم عن تناول مياه أو أطعمة ملوَّثة ببكتيريا ضمّية. ومن السهل مداواته من خلال إعادة ترطيب المريض خصوصًا، لكنه قد يؤدّي إلى الموت في غضون بضع ساعات في حال تعذّر علاجه.
وأوضحت
منظمة الصحة
أن "النزاعات والنزوح الجماعي والكوارث الطبيعية والتغير المناخي صعدت من تفشي المرض، لا سيما في المناطق الريفية وتلك المتضررة من الفيضانات حيث تسبب ضعف البنية التحتية والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية في تأخير العلاج".
وسجلت منظمة الصحة العالمية منذ مطلع العام حتى 17 من الشهر الجاري، 409222 إصابة و4738 حالة وفاة بمرض الكوليرا حول العالم. وإذ انخفض عدد الإصابات بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن الوفيات ارتفعت بنسبة 46%.
وأضافت المنظمة: "نظراً لحجم وخطورة والطبيعة المترابطة لهذه الأوبئة، فإن خطر انتشارها لاحقًا داخل البلدان وفي ما بينها يعد مرتفعاً للغاية".
ويتجاوز معدل الوفيات في ست دول 1%، مما يكشف عن ثغرات خطيرة في معالجة الحالات وتأخر في الحصول على الرعاية، بحسب المنظمة.
وظهرت الكوليرا في دول لم
تعلن عن
عدد كبير من الإصابات منذ سنوات، مثل
جمهورية
الكونغو وتشاد. وسجلت الدولتان أعلى معدلات وفيات في العالم، بنسبة 7,7% و6,8% على التوالي.
والسودان، ثالث أكبر الدول الإفريقية، وهو البلد الأكثر تأثّراً في العالم بالكوليرا، وسُجّلت أكثر من 2400 وفاة منذ سنة في 17 ولاية من ولاياته الثماني عشرة، بحسب منظمة
الأمم المتحدة
للطفولة (اليونيسف).
دراسة جديدة تكشف.. ما علاقة الشيخوخة بموجات الحر؟
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. ما علاقة الشيخوخة بموجات الحر؟
02:00 | 2025-08-30
30/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"اختراع طبي ثوري" يخصّ الأدوية.. ماذا كُشف عنه؟
Lebanon 24
"اختراع طبي ثوري" يخصّ الأدوية.. ماذا كُشف عنه؟
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
للحفاظ على صحة "العظام".. خبر مهم جداً
Lebanon 24
للحفاظ على صحة "العظام".. خبر مهم جداً
14:00 | 2025-08-29
29/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لشعر صحي وبشرة متوجهة.. إليكم هذه الأطعمة
Lebanon 24
لشعر صحي وبشرة متوجهة.. إليكم هذه الأطعمة
10:40 | 2025-08-29
29/08/2025 10:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف تأثير أول كوب قهوة في اليوم
Lebanon 24
دراسة تكشف تأثير أول كوب قهوة في اليوم
09:02 | 2025-08-29
29/08/2025 09:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
