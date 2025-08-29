Advertisement

صحة

"تفش حاد" في العالم للكوليرا.. "منظمة" تحذر!

Lebanon 24
29-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1410771-638921078185257850.jpg
Doc-P-1410771-638921078185257850.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن تفشي وباء الكوليرا يزداد بشكل حاد مع تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة في 31 دولة هذا العام.
Advertisement
 
 
وأكدت المنظمة أن "وضع الكوليرا في العالم يواصل تدهوره" مدفوعًا بـ"النزاع والفقر".


وعادة ما يكون الكوليرا مصحوباً بإسهال حادّ ناجم عن تناول مياه أو أطعمة ملوَّثة ببكتيريا ضمّية. ومن السهل مداواته من خلال إعادة ترطيب المريض خصوصًا، لكنه قد يؤدّي إلى الموت في غضون بضع ساعات في حال تعذّر علاجه.
 

وأوضحت منظمة الصحة أن "النزاعات والنزوح الجماعي والكوارث الطبيعية والتغير المناخي صعدت من تفشي المرض، لا سيما في المناطق الريفية وتلك المتضررة من الفيضانات حيث تسبب ضعف البنية التحتية والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية في تأخير العلاج".


وسجلت منظمة الصحة العالمية منذ مطلع العام حتى 17 من الشهر الجاري، 409222 إصابة و4738 حالة وفاة بمرض الكوليرا حول العالم. وإذ انخفض عدد الإصابات بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن الوفيات ارتفعت بنسبة 46%.


وأضافت المنظمة: "نظراً لحجم وخطورة والطبيعة المترابطة لهذه الأوبئة، فإن خطر انتشارها لاحقًا داخل البلدان وفي ما بينها يعد مرتفعاً للغاية".


ويتجاوز معدل الوفيات في ست دول 1%، مما يكشف عن ثغرات خطيرة في معالجة الحالات وتأخر في الحصول على الرعاية، بحسب المنظمة.


وظهرت الكوليرا في دول لم تعلن عن عدد كبير من الإصابات منذ سنوات، مثل جمهورية الكونغو وتشاد. وسجلت الدولتان أعلى معدلات وفيات في العالم، بنسبة 7,7% و6,8% على التوالي.


والسودان، ثالث أكبر الدول الإفريقية، وهو البلد الأكثر تأثّراً في العالم بالكوليرا، وسُجّلت أكثر من 2400 وفاة منذ سنة في 17 ولاية من ولاياته الثماني عشرة، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
مواضيع ذات صلة
ترامب يحذر: انتهاء معاهدة "ستارت الجديدة" مشكلة تهدد العالم
lebanon 24
30/08/2025 09:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الفاو: منظومة الغذاء في قطاع غزة على "حافة الانهيار الكامل"
lebanon 24
30/08/2025 09:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تباعد اميركي - فرنسي حاد بشأن "اليونيفيل"
lebanon 24
30/08/2025 09:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة: نظام توزيع المساعدات تحول إلى "حمامات دم" في غزة
lebanon 24
30/08/2025 09:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

الأمم المتحدة

منظمة الصحة

السودان

جمهورية

تعلن عن

الكوارث

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2025-08-30
16:00 | 2025-08-29
14:00 | 2025-08-29
10:40 | 2025-08-29
09:02 | 2025-08-29
07:02 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24