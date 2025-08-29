"تفش حاد" في العالم للكوليرا.. "منظمة" تحذر!

أعلنت ، الجمعة، أن تفشي وباء الكوليرا يزداد بشكل حاد مع تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة في 31 دولة هذا العام.

وأكدت المنظمة أن "وضع الكوليرا في العالم يواصل تدهوره" مدفوعًا بـ"النزاع والفقر".





وعادة ما يكون الكوليرا مصحوباً بإسهال حادّ ناجم عن تناول مياه أو أطعمة ملوَّثة ببكتيريا ضمّية. ومن السهل مداواته من خلال إعادة ترطيب المريض خصوصًا، لكنه قد يؤدّي إلى الموت في غضون بضع ساعات في حال تعذّر علاجه.





وأوضحت أن "النزاعات والنزوح الجماعي والكوارث الطبيعية والتغير المناخي صعدت من تفشي المرض، لا سيما في المناطق الريفية وتلك المتضررة من الفيضانات حيث تسبب ضعف البنية التحتية والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية في تأخير العلاج".





وسجلت منظمة الصحة العالمية منذ مطلع العام حتى 17 من الشهر الجاري، 409222 إصابة و4738 حالة وفاة بمرض الكوليرا حول العالم. وإذ انخفض عدد الإصابات بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن الوفيات ارتفعت بنسبة 46%.





وأضافت المنظمة: "نظراً لحجم وخطورة والطبيعة المترابطة لهذه الأوبئة، فإن خطر انتشارها لاحقًا داخل البلدان وفي ما بينها يعد مرتفعاً للغاية".





ويتجاوز معدل الوفيات في ست دول 1%، مما يكشف عن ثغرات خطيرة في معالجة الحالات وتأخر في الحصول على الرعاية، بحسب المنظمة.





وظهرت الكوليرا في دول لم عدد كبير من الإصابات منذ سنوات، مثل الكونغو وتشاد. وسجلت الدولتان أعلى معدلات وفيات في العالم، بنسبة 7,7% و6,8% على التوالي.