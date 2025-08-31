26
متى يشكل الحليب الكامل الدسم خطرا على الكبد؟
31-08-2025
09:06
أشارت الدكتورة
نوريا ديانوفا
، أخصائية
أمراض الجهاز الهضمي
والكبد وخبيرة التغذية، إلى أن تناول الحليب كامل الدسم أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.
وقالت: "تناول منتجات الألبان الدهنية، وخاصة الحليب، ثلاث مرات أسبوعيا، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما. أما منتجات الحليب المخمر، فلا تصنف ضمن هذه الفئة لأنها خالية من الدهون المشبعة والمتحولة الضارة".
وأشارت إلى أن الحليب يحتوي على كميات كبيرة من الدهون، ومن الأفضل الحد من استهلاكه أو استبداله ببدائل أقل دهنية أو نباتية، مثل استبدال الزبدة بزبدة قليلة الدسم، وحليب البقر بالحليب النباتي، أو اختيار الجبن قليل الدسم مثل جبن القريش.
وأوضحت أن الحليب الذي يحتوي على نسبة دهون تزيد عن 3.2% يصنف كحليب دهني، بينما أي نسبة أقل تعتبر قليلة الدسم. وتضيف: "إذا كان من الضروري الحفاظ على حليب البقر في
النظام الغذائي
، يفضل اختيار الحليب بنسبة 2.5% دهون، مع إمكانية تناول بدائل نباتية مثل حليب اللوز، خصوصا للأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وينصح هؤلاء بتناول 10-15 غراما من المكسرات يوميا". (روسيا اليوم)
