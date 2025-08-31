Advertisement

صحة

متى يشكل الحليب الكامل الدسم خطرا على الكبد؟

Lebanon 24
31-08-2025 | 09:06
A-
A+
Doc-P-1411260-638922533005025567.jpg
Doc-P-1411260-638922533005025567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت الدكتورة نوريا ديانوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والكبد وخبيرة التغذية، إلى أن تناول الحليب كامل الدسم أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد. 
Advertisement
 
وقالت: "تناول منتجات الألبان الدهنية، وخاصة الحليب، ثلاث مرات أسبوعيا، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما. أما منتجات الحليب المخمر، فلا تصنف ضمن هذه الفئة لأنها خالية من الدهون المشبعة والمتحولة الضارة".

وأشارت إلى أن الحليب يحتوي على كميات كبيرة من الدهون، ومن الأفضل الحد من استهلاكه أو استبداله ببدائل أقل دهنية أو نباتية، مثل استبدال الزبدة بزبدة قليلة الدسم، وحليب البقر بالحليب النباتي، أو اختيار الجبن قليل الدسم مثل جبن القريش.

وأوضحت أن الحليب الذي يحتوي على نسبة دهون تزيد عن 3.2% يصنف كحليب دهني، بينما أي نسبة أقل تعتبر قليلة الدسم. وتضيف: "إذا كان من الضروري الحفاظ على حليب البقر في النظام الغذائي، يفضل اختيار الحليب بنسبة 2.5% دهون، مع إمكانية تناول بدائل نباتية مثل حليب اللوز، خصوصا للأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وينصح هؤلاء بتناول 10-15 غراما من المكسرات يوميا". (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: كل يوم يمضي يشكل خطرا على حياة الرهائن
lebanon 24
31/08/2025 23:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حرقة المعدة.. متى تنذر بخطر حقيقي؟
lebanon 24
31/08/2025 23:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"قاتل غوام"... الكشف عن صاروخ يُشكّل خطراً كبيراً على الولايات المتّحدة
lebanon 24
31/08/2025 23:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
صحته تدهورت وأصبح يُشكل خطراً.. فنانة شهيرة جداً تُدخل شقيقها دار رعاية
lebanon 24
31/08/2025 23:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24

أمراض الجهاز الهضمي

النظام الغذائي

نوريا ديانوفا

روسيا اليوم

الكحول

روسيا

ألبان

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-08-31
15:18 | 2025-08-31
12:16 | 2025-08-31
10:33 | 2025-08-31
06:52 | 2025-08-31
23:00 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24