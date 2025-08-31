25
صحة
فيروسات تحفّز حالة السكري من النوع الأول.. اليكم ابرزها
يحدث
مرض السكري
من النوع الأول عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا البنكرياس المُنتجة للأنسولين، ويعتقد الخبراء أن بعض الفيروسات الشائعة يُمكن أن تُحفز هذا التفاعل المتسلسل.
والسكري من النوع الأول هو مرض مناعي ذاتي، وعلى عكس
السكري
من النوع 2، لا يُمكن الوقاية منه، ولكن السبب الدقيق لهذا التفاعل المُفرط من الجهاز المناعي لا يزال مجهولاً.
ومع ذلك، تُشير مجموعة مُتزايدة من الأدلة إلى أن 4 فيروسات قد تكون العامل البيئي الذي يُحفز هذه الخلايا المناعية، ما يُحفز أو يُسرع الإصابة بالمرض، وفق "سوري لايف".
فيروسات معوية
وقد أظهرت إحدى الدراسات التي تابعت أطفالاً لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسكري من النوع الأول أن المصابين بعدوى فيروسية معوية طويلة الأمد كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.
ووجدت أبحاث أخرى آثاراً للفيروسات في عينات البنكرياس المأخوذة من أشخاص لم تظهر عليهم أعراض السكري من النوع الأول بعد، ومن شُخِّصوا حديثاً، ومن شُخِّصوا قبل سنوات.
فيروس
الروتا
يُعد فيروس الروتا فيروساً معوياً شائعاً للغاية، حيث يُتوقع أن يُصاب به كل طفل تقريباً مرة واحدة على الأقل قبل بلوغه سن الـ 5. وقد يُصاب البعض به مرة ثانية، لكن العدوى تصبح أقل شيوعاً في مرحلة البلوغ.
ووجدت دراسة أمريكية تابعت أكثر من 1.4 مليون طفل أن الأطفال الذين تم تطعيمهم ضد فيروس الروتا كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكري من النوع الأول بنسبة 33% مقارنةً بالأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح.
فيروس
كورونا
كما شهد جائحة فيروس كورونا ارتفاعاً في حالات السكري من النوع الأول لدى الأطفال، وأشارت الدراسات المختبرية المبكرة إلى أن
الفيروس
قد يُلحق ضرراً مباشراً بالبنكرياس. ومع ذلك، لا تزال الأدلة على ذلك متباينة وتتطور حالياً.
