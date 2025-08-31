منها طول العمر.. فوائد صحية مذهلة لممارسة رياضة التنس

تختلف الفوائد الصحية التي يوفرها كل نوع من الرياضات والأنشطة البدنية، ويعتبر التنس رياضة ممتعة وسريعة الوتيرة، تُقدم فوائد بدنية ومعرفية واجتماعية، كما أنها رياضة تُواصل ممارستها مع التقدم في السن.

إليك 5 فوائد صحية لممارسة التنس بانتظام لمدة ساعة أو ساعتين أسبوعياً، وفق تقرير لـ "فري ويل هيلث".



1. طول العمر

يمكن أن يُضيف التنس سنوات إلى عمرك، فقد وجدت دراسة رصدية طويلة الأمد أن الذين يمارسون التنس بانتظام يعيشون أطول بعقد تقريباً ممن لا يمارسون الرياضة.



وبينما وجدت الدراسة أن الركض وركوب الدراجات والسباحة وكرة الريشة وكرة القدم يُمكن أن تُعزز أيضاً طول العمر، إلا أن التنس قدم أكبر الفوائد، ربما لأنه رياضة اجتماعية للغاية. وقد أظهرت أبحاث أن التواصل الاجتماعي مهم لطول العمر.



2. وظيفة الجهاز العضلي الهيكلي

يُسهم ضعف الجهاز العضلي الهيكلي في آلام الظهر، وصعوبة الحركة، وهشاشة العظام، والكسور.



وإضافة التنس وتمارين تحمل الوزن الأخرى إلى روتينك البدني تدعم وظيفة الجهاز العضلي الهيكلي وتُحسّن كثافة العظام.



وقد وجدت دراسة أُجريت عام 2020 على 90 شخصاً أن الذين يمارسون رياضة التنس بانتظام يتمتعون بوظائف عضلية هيكلية في الجزء العلوي والسفلي من الجسم وقوة قبضة يد أفضل مقارنةً بالنشطين الذين لا يمارسونها بانتظام.



3. تحسين الصحة النفسية

أظهرت دراسة حديثة أن رياضة التنس ساعدت على تخفيف أعراض الاكتئاب وبناء علاقات اجتماعية.



ولا تُفسر ممارسة التنس نفسها جميع فوائدها الصحية النفسية، فوفق دراسة أجريت عام 2023، فإن صوت كرة التنس الثابت والمهدئ وهي تضرب المضرب يُخفف أيضاً من القلق.



4. دعم صحة القلب

تدعم التمارين الهوائية (الأيروبيك)، بما في ذلك التنس، صحة القلب وتُقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط ، والسكري من النوع 2.



وتتطلب حركات التنس فوائد للقلب والرئة وقدرة خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين.



كما وجدت دراسات أن التنس يساعد النساء بعد انقطاع الشهرية على تقليل مخاطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية.



5. الوظائف الإدراكية والذاكرة

قد يُحسّن التنس من سرعة رد الفعل والوظائف الإدراكية، خاصةً بالمقارنة مع رياضات مثل السباحة وركوب الدراجات وتمارين .



وأظهرت دراسة أُجريت حديثاً أن التنس يُعزز الذاكرة العاملة، والمرونة الإدراكية لدى الأطفال الذين مارسوه لأكثر من عام.