اكتشاف علمي: بكتيريا فموية كامنة وراء احتشاء عضلة القلب

يمكن اعتبار احتشاء عضلة القلب أحد أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعاً وخطورة، لكن المفاجأة الجديدة أنه قد يكون مرضاً معدياً.فقد أشارت مجلة Journal of the American Heart Association إلى أن فريقاً من الباحثين في فنلندا والمملكة المتحدة توصّل إلى استنتاج غير متوقع، يقلب النظرة التقليدية لهذا المرض.حتى الآن، كان يُعتقد أن تطوّر تصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب مرتبط حصراً بتراكم منخفض الكثافة المؤكسد في جدران الشرايين، ما يسبب التهابات تؤدي في النهاية إلى انسداد الأوعية الدموية. لكن النتائج الجديدة كشفت أن عدوى بكتيرية خفية قد تكون العامل الأساسي في هذه العملية.اكتشف العلماء أن داخل لويحات تصلب الشرايين يتشكّل غشاء حيوي هلامي يمثل بيئة مثالية لعيش البكتيريا "الخاملة" لسنوات وربما لعقود. هذه البكتيريا لا تراها منظومة المناعة ولا تصل إليها المضادات الحيوية، ما يجعلها في مأمن من أي استجابة دفاعية طبيعية أو دوائية.لكن ما يثير القلق أن محفزاً خارجياً، مثل عدوى فيروسية، يمكن أن ينشّط هذه البكتيريا، فيطلق شرارة التهاب مفاجئ يؤدي إلى تدمير الغشاء الواقي للويحات، وتشكل خثرة دموية، وبالتالي حدوث احتشاء عضلة القلب.يقول كارهونين، رئيس الفريق البحثي: "أظهرنا لأول مرة وجود حمض نووي لبكتيريا فموية داخل لويحات تصلب الشرايين. والأجسام المضادة التي طورناها كشفت عن تراكيب الأغشية الحيوية في أنسجة الشرايين. هذه البكتيريا الخارجة من الأغشية الحيوية تحفّز الالتهاب وتمهد الطريق لتمزق اللويحات".يرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يفتح الباب أمام طرق جديدة لتشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، ليس فقط عبر التركيز على مستويات الكوليسترول، بل أيضاً عبر رصد العدوى البكتيرية الكامنة. كما يمكن أن يشكّل الأساس لتطوير لقاحات وقائية ضد احتشاء عضلة القلب.