صحة

اكتشاف علمي: بكتيريا فموية كامنة وراء احتشاء عضلة القلب

Lebanon 24
01-09-2025 | 02:00
يمكن اعتبار احتشاء عضلة القلب أحد أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعاً وخطورة، لكن المفاجأة الجديدة أنه قد يكون مرضاً معدياً.

فقد أشارت مجلة Journal of the American Heart Association إلى أن فريقاً من الباحثين في فنلندا والمملكة المتحدة توصّل إلى استنتاج غير متوقع، يقلب النظرة التقليدية لهذا المرض.
حتى الآن، كان يُعتقد أن تطوّر تصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب مرتبط حصراً بتراكم الكوليسترول منخفض الكثافة المؤكسد في جدران الشرايين، ما يسبب التهابات تؤدي في النهاية إلى انسداد الأوعية الدموية. لكن النتائج الجديدة كشفت أن عدوى بكتيرية خفية قد تكون العامل الأساسي في هذه العملية.

بكتيريا تختبئ لعقود داخل الشرايين

اكتشف العلماء أن داخل لويحات تصلب الشرايين يتشكّل غشاء حيوي هلامي يمثل بيئة مثالية لعيش البكتيريا "الخاملة" لسنوات وربما لعقود. هذه البكتيريا لا تراها منظومة المناعة ولا تصل إليها المضادات الحيوية، ما يجعلها في مأمن من أي استجابة دفاعية طبيعية أو دوائية.

لكن ما يثير القلق أن محفزاً خارجياً، مثل عدوى فيروسية، يمكن أن ينشّط هذه البكتيريا، فيطلق شرارة التهاب مفاجئ يؤدي إلى تدمير الغشاء الواقي للويحات، وتشكل خثرة دموية، وبالتالي حدوث احتشاء عضلة القلب.

دليل علمي جديد

يقول البروفيسور بيكا كارهونين، رئيس الفريق البحثي: "أظهرنا لأول مرة وجود حمض نووي لبكتيريا فموية داخل لويحات تصلب الشرايين. والأجسام المضادة التي طورناها كشفت عن تراكيب الأغشية الحيوية في أنسجة الشرايين. هذه البكتيريا الخارجة من الأغشية الحيوية تحفّز الالتهاب وتمهد الطريق لتمزق اللويحات".

آفاق علاجية وتشخيصية

يرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يفتح الباب أمام طرق جديدة لتشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، ليس فقط عبر التركيز على مستويات الكوليسترول، بل أيضاً عبر رصد العدوى البكتيرية الكامنة. كما يمكن أن يشكّل الأساس لتطوير لقاحات وقائية ضد احتشاء عضلة القلب.
