صحة

لهذا السبب يحتاج المدخنون إلى جرعات أكبر من فيتامين C

Lebanon 24
01-09-2025 | 06:55
يتأثر مستوى فيتامين C في الجسم بالتدخين، لأن مستوى حمض الأسكوربيك في بلازما الدم لدى المدخنين أقل بكثير مقارنة بغير المدخنين، حتى عند الحصول على نفس الكمية من الطعام.

 

ويقول الدكتور رسلان إيساييف، أخصائي علم النفس وعلم المخدرات: "يعود هذا الانخفاض إلى أن منتجات احتراق التبغ تسبب إجهادا تأكسديا شديدا، ما يؤدي إلى استهلاك فيتامين C، كأحد مضادات الأكسدة الرئيسية، بسرعة لتحييد الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك، يسرع التدخين عملية استقلاب حمض الأسكوربيك ويزيد من إخراجه".

 

وينصح الطبيب المدخنين بتناول كميات أكبر من فيتامين C مقارنة بغير المدخنين، موضحا أن الحاجة اليومية تزداد بحوالي 35 ملغ بالنسبة لهم مقارنة بالتوصيات العامة للسكان.

 

ويضيف إيساييف: "يجب التأكيد على أن نقص فيتامين C الناتج عن التدخين لا يمكن تعويضه بتناول الطعام أو المكملات وحدها. فالفوائد تشمل الحفاظ على منظومة المناعة، وصحة الأوعية الدموية، والجلد، وحماية الجسم بواسطة مضادات الأكسدة. ومع ذلك، يبقى التأثير الضار لدخان التبغ على الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية قائمًا، بمعنى أن الجرعة الإضافية من فيتامين C لا تلغي ضرر التدخين، بل تعوض فقط عن استهلاكه المتزايد".

