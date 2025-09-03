Advertisement

صحة

تورّم الكاحل.. مشكلة صحية قد تكون خطيرة

Lebanon 24
03-09-2025 | 04:30
قد لا يكون تورّم الكاحلين مجرد مشكلة بسيطة، إذ يحذّر الخبراء من أنه قد يكون علامة تحذير مبكرة لقصور القلب أو مرض الكبد الدهني. ويساعد التعرّف على الأعراض المصاحبة للتورّم في التشخيص والعلاج في الوقت المناسب لهذه الحالات الخطيرة.
قد يحدث ألم الكاحلين أحياناً نتيجة التواء القدم أو الوقوف لفترات طويلة. ومع ذلك، إذا أصبح مزمناً، ينبغي التنبه والقلق.

وبحسب "تايمز ناو نيوز"، يعرف تورّم الكاحل أيضاً باسم الوذمة، وقد يحدث بسبب الطقس الحار والرطب، حيث تتمدد الأوعية الدموية بشكل طبيعي.

لكن الوذمة تظهر على شكل تورم أو انتفاخ في الكاحلين أو القدمين أو الساقين - إلى جانب شد الجلد أو لمعانه - ما يؤدي إلى ألم شديد، وتيبس، وعلامات عند الضغط على الجلد.

الوذمة ومرض الكبد الدهني
يحدث مرض الكبد الدهني عند تراكم الدهون الزائدة في الكبد، إما بسبب الإفراط في تناول الكحول أو لدى من لا يشربونه.

وتشمل هذه الحالة تراكم الدهون والالتهابات وتلف الكبد، ما ينتج عنه تليف الكبد، وهو مرض يهدد الحياة

ويقول الأطباء إن الوذمة تحدث بسبب زيادة الضغط الناتج عن ارتفاع ضغط الوريد البابي، والذي ينتج عن تلف الكبد المرتبط بمرض الكبد الدهني.

علامات أخرى
ويؤدي هذا التراكم في الضغط إلى تراكم السوائل في الأنسجة المحيطة، مسبباً التورّم.

وتشمل العلامات الأخرى لمرض الكبد الدهني أيضاً شعوراً خفيفاً أو نابضاً في الجزء العلوي الأيمن من البطن - فوق الأضلاع اليمنى السفلية - وتعباً شديداً وإرهاقاً، وفقداناً غير مبرر للوزن، وضعفاً عاماً.

الوذمة وقصور القلب
قصور القلب هو نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية يحدث عندما يعجز القلب عن ضخ الدم بشكل صحيح وفعال في جميع أنحاء الجسم، ويرجع ذلك غالباً إلى تصلبه أو ضعفه. 

ويقول الأطباء إنه بالإضافة إلى الشعور بعدم الراحة في الصدر وصعوبة التنفس - وهما من الأعراض الشائعة المرتبطة بأمراض القلب - فإن تورم الساقين والقدمين والكاحلين قد يشير أيضاً إلى قصور القلب. 

ويحدث قصور القلب الاحتقاني عندما توقف إحدى غرفتي القلب عن ضخ الدم بشكل جيد بسبب قصور القلب الاحتقاني. ونتيجة لذلك، يتراكم الدم في الساقين والكاحلين والقدمين، مسبباً الوذمة.

علامات أخرى لقصور القلب
• ضيق التنفس.

• الإرهاق.

• الشعور بالدوار.

• قد تحدث نوبات من الدوخة أو الإغماء.



كيف يمكن تقليل التورّم؟
إلى جانب علاج السبب الكامن وراء الوذمة - قصور القلب أو أمراض الكبد - هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمنع تراكم السوائل في جسمك:

• عند الجلوس أو الاستلقاء، ضع وسادة تحت ساقيك لإبقائهما مرتفعتين عن مستوى قلبك.

• لا تجلس أو تقف لفترات طويلة دون حركة، أو تمشِ لمسافات قصيرة.

• ارتدِ جوارب داعمة، أو جوارب طويلة، أو أكماماً، لأنها تضغط على أجزاء من جسمك لمنع تجمع السوائل فيها.

• قلل من استهلاك الملح في نظامك الغذائي.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24