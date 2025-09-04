29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
فرط التعرق أثناء الراحة.. لا تتجاهلوه
Lebanon 24
04-09-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الدكتور فياتشسلاف كولييف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية أن فرط التعرق قد يكون عرضا لأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأشار الطبيب إلى أن فرط التعرق، خصوصا عند حدوثه أثناء الراحة أو مصحوبا بعلامات مقلقة أخرى، قد يكون مؤشرا على مرض نقص التروية القلبية. رغم أن هذا
العرض
ليس من الأعراض الرئيسية ويحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث الأهمية، إلا أن معرفته أمر ضروري.
Advertisement
وتابع الطبيب: "التعرق هو آلية طبيعية لتنظيم درجة الحرارة، لكن فرطه قد يكون ناجما عن أسباب فسيولوجية مثل الحرارة، الجهد البدني، أو الإجهاد، وأحيانا حالات مرضية تشمل اضطرابات الغدد الصماء، الالتهابات، أو الأورام."
في حالة مرض نقص التروية، يؤدي نقص الأكسجين في عضلة القلب إلى تنشيط الجهاز العصبي الودي، مما يسبب تعرقا غزيرا لاإراديا، غالبا باردا ولزجا، ويحدث دون سبب واضح، على عكس التعرق الطبيعي الناتج عن الحرارة أو الجهد. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إليك 10 نصائح للتقليل من التعرق المفرط في الصيف!
Lebanon 24
إليك 10 نصائح للتقليل من التعرق المفرط في الصيف!
04/09/2025 10:41:22
04/09/2025 10:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أصبح ChatGPT مصدرًا يؤثر على الراحة النفسية؟ OpenAI تُعيد النظر
Lebanon 24
هل أصبح ChatGPT مصدرًا يؤثر على الراحة النفسية؟ OpenAI تُعيد النظر
04/09/2025 10:41:22
04/09/2025 10:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المشي للحامل.. مفتاح الراحة والولادة الطبيعية
Lebanon 24
المشي للحامل.. مفتاح الراحة والولادة الطبيعية
04/09/2025 10:41:22
04/09/2025 10:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل: لا يحق لأي حزب تجاهل قرارات الحكومة في لبنان
Lebanon 24
وزير العدل: لا يحق لأي حزب تجاهل قرارات الحكومة في لبنان
04/09/2025 10:41:22
04/09/2025 10:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
الرئيسي
روسيا
العرض
فيات
الغد
غزير
حيان
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف يمكن لموقع المنزل أن يهدد الصحة الدماغية؟
Lebanon 24
كيف يمكن لموقع المنزل أن يهدد الصحة الدماغية؟
03:11 | 2025-09-04
04/09/2025 03:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آلام الدورة الشهرية عند المراهقات.. الأسباب والعلاج
Lebanon 24
آلام الدورة الشهرية عند المراهقات.. الأسباب والعلاج
23:00 | 2025-09-03
03/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير خل التفاح على سكر الدم والكوليسترول
Lebanon 24
تأثير خل التفاح على سكر الدم والكوليسترول
16:00 | 2025-09-03
03/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد الحليب... غذاء متكامل لكل الأعمار
Lebanon 24
فوائد الحليب... غذاء متكامل لكل الأعمار
13:30 | 2025-09-03
03/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتئاب المراهقات يتفاقم: دراسات تكشف فجوة مقلقة بين الفتيات والفتيان
Lebanon 24
اكتئاب المراهقات يتفاقم: دراسات تكشف فجوة مقلقة بين الفتيات والفتيان
11:00 | 2025-09-03
03/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
09:01 | 2025-09-03
03/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
09:59 | 2025-09-03
03/09/2025 09:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
Lebanon 24
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
10:01 | 2025-09-03
03/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:11 | 2025-09-04
كيف يمكن لموقع المنزل أن يهدد الصحة الدماغية؟
23:00 | 2025-09-03
آلام الدورة الشهرية عند المراهقات.. الأسباب والعلاج
16:00 | 2025-09-03
تأثير خل التفاح على سكر الدم والكوليسترول
13:30 | 2025-09-03
فوائد الحليب... غذاء متكامل لكل الأعمار
11:00 | 2025-09-03
اكتئاب المراهقات يتفاقم: دراسات تكشف فجوة مقلقة بين الفتيات والفتيان
10:19 | 2025-09-03
اكتشاف علمي مذهل في البن العربي
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 10:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 10:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 10:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24