فرط التعرق أثناء الراحة.. لا تتجاهلوه

أفاد الدكتور فياتشسلاف كولييف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية أن فرط التعرق قد يكون عرضا لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار الطبيب إلى أن فرط التعرق، خصوصا عند حدوثه أثناء الراحة أو مصحوبا بعلامات مقلقة أخرى، قد يكون مؤشرا على مرض نقص التروية القلبية. رغم أن هذا ليس من الأعراض الرئيسية ويحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث الأهمية، إلا أن معرفته أمر ضروري.

وتابع الطبيب: "التعرق هو آلية طبيعية لتنظيم درجة الحرارة، لكن فرطه قد يكون ناجما عن أسباب فسيولوجية مثل الحرارة، الجهد البدني، أو الإجهاد، وأحيانا حالات مرضية تشمل اضطرابات الغدد الصماء، الالتهابات، أو الأورام."



في حالة مرض نقص التروية، يؤدي نقص الأكسجين في عضلة القلب إلى تنشيط الجهاز العصبي الودي، مما يسبب تعرقا غزيرا لاإراديا، غالبا باردا ولزجا، ويحدث دون سبب واضح، على عكس التعرق الطبيعي الناتج عن الحرارة أو الجهد. (روسيا اليوم)