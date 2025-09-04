البيض وصحة الإنسان.. علاقة غذائية قوية

Advertisement

يُعتبر البيض من أكثر الأطعمة فائدة وانتشارًا في العالم، فهو غذاء متكامل يحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاجها جسم الإنسان في جميع مراحل حياته. يتميز بسهولة تحضيره وتعدد طرق طهيه، مما يجعله خيارًا مثاليًا للكبار والصغار.الفوائد الغذائية للبيضغني بالبروتينات عالية الجودةيحتوي البيض على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات والأنسجة، لذلك يُعدّ خيارًا ممتازًا للرياضيين والأطفال.مصدر مهم للفيتامينات والمعادنيحتوي البيض على مجموعة من الفيتامينات مثل:فيتامين A المهم لصحة العيون.فيتامين D الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.فيتامين B12 الضروري لوظائف الجهاز العصبي.يدعم صحة الدماغصفار البيض يحتوي على مادة "الكولين"، وهي مادة غذائية تلعب دورًا مهمًا في تطور الدماغ وتحسين الذاكرة.يساهم في الشعور بالشبعتناول البيض في وجبة الإفطار يساعد على تقليل الشهية خلال اليوم، مما قد يُساعد في التحكم بالوزن.يقوي المناعةيحتوي البيض على مضادات أكسدة مثل "اللوتين" و"الزياكسانثين"، التي تعزز مناعة الجسم وتُحارب الجذور الحرة.