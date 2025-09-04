Advertisement

البيض وصحة الإنسان.. علاقة غذائية قوية

04-09-2025 | 13:00
يُعتبر البيض من أكثر الأطعمة فائدة وانتشارًا في العالم، فهو غذاء متكامل يحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاجها جسم الإنسان في جميع مراحل حياته. يتميز بسهولة تحضيره وتعدد طرق طهيه، مما يجعله خيارًا مثاليًا للكبار والصغار.
الفوائد الغذائية للبيض

غني بالبروتينات عالية الجودة
يحتوي البيض على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات والأنسجة، لذلك يُعدّ خيارًا ممتازًا للرياضيين والأطفال.

مصدر مهم للفيتامينات والمعادن
يحتوي البيض على مجموعة من الفيتامينات مثل:

فيتامين A المهم لصحة العيون.

فيتامين D الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.

فيتامين B12 الضروري لوظائف الجهاز العصبي.

يدعم صحة الدماغ
صفار البيض يحتوي على مادة "الكولين"، وهي مادة غذائية تلعب دورًا مهمًا في تطور الدماغ وتحسين الذاكرة.

يساهم في الشعور بالشبع
تناول البيض في وجبة الإفطار يساعد على تقليل الشهية خلال اليوم، مما قد يُساعد في التحكم بالوزن.

يقوي المناعة
يحتوي البيض على مضادات أكسدة مثل "اللوتين" و"الزياكسانثين"، التي تعزز مناعة الجسم وتُحارب الجذور الحرة.
