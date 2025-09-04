27
لماذا تحتاج الحامل إلى نظام غذائي صحي؟
Lebanon 24
04-09-2025
23:00
فترة الحمل هي من أهم المراحل في حياة المرأة، حيث لا يتأثر جسمها فقط، بل ينمو بداخله كائن جديد يحتاج إلى عناية خاصة. ومن أهم عوامل العناية خلال الحمل: اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، لأنه يؤثر بشكل مباشر على صحة الأم والجنين.
فوائد الأكل الصحي للحامل
1. دعم نمو الجنين
الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك، الحديد، الكالسيوم، والأوميغا-3 تساعد في تكوين دماغ الجنين، أعضائه، وعظامه بشكل سليم.
2. الوقاية من التشوهات الخلقية
تناول أطعمة غنية بـ حمض الفوليك (مثل الخضروات الورقية والبقوليات) يُقلل من خطر العيوب الخلقية في الجهاز العصبي للجنين.
3. تقوية مناعة الأم
الأكل الصحي يعزّز مناعة الحامل ويحميها من الأمراض، خاصةً في فترة يكون فيها الجسم أكثر عرضة للعدوى.
4. الحد من مضاعفات الحمل
يساهم
النظام الغذائي
المتوازن في تقليل احتمالية الإصابة بمشاكل مثل:
5. توازن الوزن خلال الحمل
يساعد الأكل الصحي في الحفاظ على وزن صحي ومناسب، مما يقلل من مخاطر الولادة القيصرية أو الولادة المبكرة.
6. تحسين الحالة النفسية
تؤثر التغذية الجيدة على مزاج الحامل ونفسيتها، وتساعد في تقليل التوتر والقلق خلال الحمل.
