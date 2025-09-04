Advertisement

صحة

لماذا تحتاج الحامل إلى نظام غذائي صحي؟

Lebanon 24
04-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1412893-638926106462682109.jpg
Doc-P-1412893-638926106462682109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فترة الحمل هي من أهم المراحل في حياة المرأة، حيث لا يتأثر جسمها فقط، بل ينمو بداخله كائن جديد يحتاج إلى عناية خاصة. ومن أهم عوامل العناية خلال الحمل: اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، لأنه يؤثر بشكل مباشر على صحة الأم والجنين.
Advertisement

فوائد الأكل الصحي للحامل
1. دعم نمو الجنين

الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك، الحديد، الكالسيوم، والأوميغا-3 تساعد في تكوين دماغ الجنين، أعضائه، وعظامه بشكل سليم.

2. الوقاية من التشوهات الخلقية

تناول أطعمة غنية بـ حمض الفوليك (مثل الخضروات الورقية والبقوليات) يُقلل من خطر العيوب الخلقية في الجهاز العصبي للجنين.

3. تقوية مناعة الأم

الأكل الصحي يعزّز مناعة الحامل ويحميها من الأمراض، خاصةً في فترة يكون فيها الجسم أكثر عرضة للعدوى.

4. الحد من مضاعفات الحمل

يساهم النظام الغذائي المتوازن في تقليل احتمالية الإصابة بمشاكل مثل:


5. توازن الوزن خلال الحمل

يساعد الأكل الصحي في الحفاظ على وزن صحي ومناسب، مما يقلل من مخاطر الولادة القيصرية أو الولادة المبكرة.

6. تحسين الحالة النفسية

تؤثر التغذية الجيدة على مزاج الحامل ونفسيتها، وتساعد في تقليل التوتر والقلق خلال الحمل.
 
مواضيع ذات صلة
استمرار الحملة الرقابية على المؤسسات الغذائية في صور
lebanon 24
05/09/2025 07:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقع الكترونية تقود حملة ضد شركات الادوية والمتممات الغذائية
lebanon 24
05/09/2025 07:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: لماذا يُصرّ النظام الحالي في إيران على تخريب العلاقات مع لبنان؟
lebanon 24
05/09/2025 07:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: نحتاج إلى تعزيز دفاعاتنا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية لمواجهة روسيا
lebanon 24
05/09/2025 07:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

المرأة

النظام الغذائي

حسين ال

المعادن

أوميغا

القيصر

قيصرية

قيصري

كوين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:30 | 2025-09-04
13:00 | 2025-09-04
12:53 | 2025-09-04
10:30 | 2025-09-04
09:03 | 2025-09-04
04:30 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24