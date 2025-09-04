لماذا تحتاج الحامل إلى نظام غذائي صحي؟

Advertisement

فترة الحمل هي من أهم المراحل في حياة المرأة، حيث لا يتأثر جسمها فقط، بل ينمو بداخله كائن جديد يحتاج إلى عناية خاصة. ومن أهم عوامل العناية خلال الحمل: اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، لأنه يؤثر بشكل مباشر على صحة الأم والجنين.فوائد الأكل الصحي للحامل1. دعم نمو الجنينالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك، الحديد، الكالسيوم، والأوميغا-3 تساعد في تكوين دماغ الجنين، أعضائه، وعظامه بشكل سليم.2. الوقاية من التشوهات الخلقيةتناول أطعمة غنية بـ حمض الفوليك (مثل الخضروات الورقية والبقوليات) يُقلل من خطر العيوب الخلقية في الجهاز العصبي للجنين.3. تقوية مناعة الأمالأكل الصحي يعزّز مناعة الحامل ويحميها من الأمراض، خاصةً في فترة يكون فيها الجسم أكثر عرضة للعدوى.4. الحد من مضاعفات الحمليساهم المتوازن في تقليل احتمالية الإصابة بمشاكل مثل:5. توازن الوزن خلال الحمليساعد الأكل الصحي في الحفاظ على وزن صحي ومناسب، مما يقلل من مخاطر الولادة القيصرية أو الولادة المبكرة.6. تحسين الحالة النفسيةتؤثر التغذية الجيدة على مزاج الحامل ونفسيتها، وتساعد في تقليل التوتر والقلق خلال الحمل.