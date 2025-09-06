29
هذا آخر ما قاله باحثون عن النوبات القلبية.. تفاصيل مهمة
Lebanon 24
06-09-2025
|
23:00
توصل فريق من الباحثين من فنلندا وبريطانيا إلى أن النوبات القلبية الناجمة عن نقص تدفق
الدم
إلى القلب ربما تحدث بسبب وجود عدوى بكتيرية في الشرايين، في تناقض مع النظريات الطبية السائدة بشأن مسببات النوبات القلبية.
وحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (Journal of American Heart Association)، وجد الباحثون أن اللويحات التصلبية العصيدية (atherosclerotic plaques) هي ترسبات دهنية تتكون داخل الشرايين الكبيرة والمتوسطة، وتتألف من الدهون والكوليسترول والكالسيوم ربما تحتوي على طبقة جيلاتينية بكتيرية لزجة تتكون على مدار السنين أو ربما العقود.
ويؤكد الفريق البحثي من جامعتي تامبير وأولو الفنلنديتين والمعهد الفنلندي للصحة وجامعة أكسفورد
البريطانية
أن البكتيريا الخاملة لا يصل إليها النظام المناعي للجسم ولا المضادات الحيوية لأنها تكون معزولة داخل هذه الطبقة اللزجة.
ويوضح الباحثون أن حدوث عدوى فيروسية أو أي مؤثر خارجي قد يؤدي إلى تنشيط الطبقة الجيلاتينية وانتشار البكتيريا مما يتسبب في حدوث جلطة تؤدي إلى النوبة القلبية الناجمة عن نقص تدفق الدم إلى القلب.
وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد سحب عينات من أشخاص فارقوا الحياة بسبب نوبات قلبية مفاجئة، فضلا عن مرضى يعانون من تصلب الشرايين ويخضعون لعلاج توسيع الشرايين السباتية في الرقبة والشرايين المحيطية في الأطراف مثل الساقين والقدمين.
ويقول الباحث بيكا كارهونين رئيس فريق الدراسة إن
العلم
ظل لفترة طويلة يتشكك بشأن وجود دور للعدوى البكتيرية في حدوث أمراض الشريان التاجي، ولكن لم تكن هناك أدلة مباشرة ومقنعة بشأن هذه الصلة.
وأضاف، في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس"، أن "هذه الدراسة رصدت وجود آثار للحمض
النووي
الخاص ببعض أنواع البكتيريا داخل اللويحات التصلبية العصيدية داخل الشرايين.
(الجزيرة نت)
