لتنظيف مثالي.. إليكم كمية معجون الأسنان المناسبة

رأت طبيبة الأسنان ماريانا باراغونوفا وأخصائية تقويم الأسنان، أن مفهوم زيادة كمية معجون الأسنان على الفرشاة تحسن عملية التنظيف هو خاطئ.

وتابعت: "بالنسبة للبالغين، يكفي استخدام شريط من معجون الأسنان بطول حوالي سنتيمتر واحد فقط. وهذه الكمية كافية لتكوين الرغوة وتنشيط المكونات المفيدة التي تقوي مينا الأسنان وتحمي اللثة."وأضافت أن استخدام كمية أقل يقلل من فعالية المعجون ويخفض مستوى التنظيف، لأنه إذا لم تتكون كمية كافية، فلن تتشكل طبقة الفلورايد الواقية التي تمنع تلف مينا الأسنان، كما تزداد صعوبة إزالة التكلسات وبقايا الطعام، ليصبح تنظيف الأسنان مجرد روتين لا يؤدي وظيفته بشكل صحيح.أما الإفراط في استخدام المعجون، فهو ليس مفيدا أيضا، لأنه يعطي شعورا زائفا بالنظافة بسبب الرغوة الكثيرة، وغالبا ما يؤدي إلى إنهاء تنظيف الأسنان قبل الموعد المحدد، بالإضافة إلى زيادة خطر تأثير الجزيئات الكاشطة على واللثة.بالنسبة للأطفال، تختلف المعايير حسب العمر: حتى سن 3 سنوات، تكفي كمية بحجم حبة قمح، ومن عمر 3 إلى 6 سنوات بحجم حبة البازلاء. (روسيا اليوم)