Advertisement

صحة

لتنظيف مثالي.. إليكم كمية معجون الأسنان المناسبة

Lebanon 24
07-09-2025 | 23:58
A-
A+
Doc-P-1413992-638929125440699896.png
Doc-P-1413992-638929125440699896.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأت طبيبة الأسنان ماريانا باراغونوفا وأخصائية تقويم الأسنان، أن مفهوم زيادة كمية معجون الأسنان على الفرشاة تحسن عملية التنظيف هو خاطئ.
 
وتابعت: "بالنسبة للبالغين، يكفي استخدام شريط من معجون الأسنان بطول حوالي سنتيمتر واحد فقط. وهذه الكمية كافية لتكوين الرغوة وتنشيط المكونات المفيدة التي تقوي مينا الأسنان وتحمي اللثة."
Advertisement

وأضافت أن استخدام كمية أقل يقلل من فعالية المعجون ويخفض مستوى التنظيف، لأنه إذا لم تتكون كمية كافية، فلن تتشكل طبقة الفلورايد الواقية التي تمنع تلف مينا الأسنان، كما تزداد صعوبة إزالة التكلسات وبقايا الطعام، ليصبح تنظيف الأسنان مجرد روتين لا يؤدي وظيفته بشكل صحيح.

أما الإفراط في استخدام المعجون، فهو ليس مفيدا أيضا، لأنه يعطي شعورا زائفا بالنظافة بسبب الرغوة الكثيرة، وغالبا ما يؤدي إلى إنهاء تنظيف الأسنان قبل الموعد المحدد، بالإضافة إلى زيادة خطر تأثير الجزيئات الكاشطة على المينا واللثة.

بالنسبة للأطفال، تختلف المعايير حسب العمر: حتى سن 3 سنوات، تكفي كمية بحجم حبة قمح، ومن عمر 3 إلى 6 سنوات بحجم حبة البازلاء. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
قبل أم بعد الإفطار... ما التوقيت الأمثل لتنظيف الأسنان صباحًا؟
lebanon 24
08/09/2025 10:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
صرير الأسنان عند الأطفال.. عادة مزعجة لكن!
lebanon 24
08/09/2025 10:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
معتقدات شائعة في طب الأسنان.. لا تصدقوها
lebanon 24
08/09/2025 10:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
من الجامعة اللبنانية.. إعلان لأطباء الأسنان
lebanon 24
08/09/2025 10:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

ان ماري

المينا

اريانا

روسيا

فلور

كوين

روتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:45 | 2025-09-08
23:00 | 2025-09-07
16:02 | 2025-09-07
11:22 | 2025-09-07
08:00 | 2025-09-07
05:49 | 2025-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24