29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لتنظيف مثالي.. إليكم كمية معجون الأسنان المناسبة
Lebanon 24
07-09-2025
|
23:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأت طبيبة الأسنان ماريانا باراغونوفا وأخصائية تقويم الأسنان، أن مفهوم زيادة كمية معجون الأسنان على الفرشاة تحسن عملية التنظيف هو خاطئ.
وتابعت: "بالنسبة للبالغين، يكفي استخدام شريط من معجون الأسنان بطول حوالي سنتيمتر واحد فقط. وهذه الكمية كافية لتكوين الرغوة وتنشيط المكونات المفيدة التي تقوي مينا الأسنان وتحمي اللثة."
Advertisement
وأضافت أن استخدام كمية أقل يقلل من فعالية المعجون ويخفض مستوى التنظيف، لأنه إذا لم تتكون كمية كافية، فلن تتشكل طبقة الفلورايد الواقية التي تمنع تلف مينا الأسنان، كما تزداد صعوبة إزالة التكلسات وبقايا الطعام، ليصبح تنظيف الأسنان مجرد روتين لا يؤدي وظيفته بشكل صحيح.
أما الإفراط في استخدام المعجون، فهو ليس مفيدا أيضا، لأنه يعطي شعورا زائفا بالنظافة بسبب الرغوة الكثيرة، وغالبا ما يؤدي إلى إنهاء تنظيف الأسنان قبل الموعد المحدد، بالإضافة إلى زيادة خطر تأثير الجزيئات الكاشطة على
المينا
واللثة.
بالنسبة للأطفال، تختلف المعايير حسب العمر: حتى سن 3 سنوات، تكفي كمية بحجم حبة قمح، ومن عمر 3 إلى 6 سنوات بحجم حبة البازلاء. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
قبل أم بعد الإفطار... ما التوقيت الأمثل لتنظيف الأسنان صباحًا؟
Lebanon 24
قبل أم بعد الإفطار... ما التوقيت الأمثل لتنظيف الأسنان صباحًا؟
08/09/2025 10:22:45
08/09/2025 10:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صرير الأسنان عند الأطفال.. عادة مزعجة لكن!
Lebanon 24
صرير الأسنان عند الأطفال.. عادة مزعجة لكن!
08/09/2025 10:22:45
08/09/2025 10:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
معتقدات شائعة في طب الأسنان.. لا تصدقوها
Lebanon 24
معتقدات شائعة في طب الأسنان.. لا تصدقوها
08/09/2025 10:22:45
08/09/2025 10:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجامعة اللبنانية.. إعلان لأطباء الأسنان
Lebanon 24
من الجامعة اللبنانية.. إعلان لأطباء الأسنان
08/09/2025 10:22:45
08/09/2025 10:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
ان ماري
المينا
اريانا
روسيا
فلور
كوين
روتي
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف يضر الإجهاد المزمن بعمل القلب؟
Lebanon 24
كيف يضر الإجهاد المزمن بعمل القلب؟
02:45 | 2025-09-08
08/09/2025 02:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ضرر يسببه غسول الفم للشباب.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
ضرر يسببه غسول الفم للشباب.. اليكم آخر الدراسات
23:00 | 2025-09-07
07/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكوابيس المتكررة قد تكون جرس إنذار لصحة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
الكوابيس المتكررة قد تكون جرس إنذار لصحة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
16:02 | 2025-09-07
07/09/2025 04:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
متى تصبح الماتشا خطيرة؟
Lebanon 24
متى تصبح الماتشا خطيرة؟
11:22 | 2025-09-07
07/09/2025 11:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من تأثير "الواي فاي" على الدماغ.. هل يجب إيقافه ليلًا؟
Lebanon 24
مخاوف من تأثير "الواي فاي" على الدماغ.. هل يجب إيقافه ليلًا؟
08:00 | 2025-09-07
07/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
09:30 | 2025-09-07
07/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:45 | 2025-09-08
كيف يضر الإجهاد المزمن بعمل القلب؟
23:00 | 2025-09-07
ضرر يسببه غسول الفم للشباب.. اليكم آخر الدراسات
16:02 | 2025-09-07
الكوابيس المتكررة قد تكون جرس إنذار لصحة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
11:22 | 2025-09-07
متى تصبح الماتشا خطيرة؟
08:00 | 2025-09-07
مخاوف من تأثير "الواي فاي" على الدماغ.. هل يجب إيقافه ليلًا؟
05:49 | 2025-09-07
بين الأطول والأقصر... كيف تؤثر القامة على مخاطر الإصابة بالأمراض؟
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 10:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 10:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 10:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24