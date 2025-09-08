Advertisement

صحة

تحسّن النوم وتخفض ضغط الدم.. فوائد رائعة لعشبة البابونج

Lebanon 24
08-09-2025 | 16:00
Doc-P-1414268-638929556461772794.webp
Doc-P-1414268-638929556461772794.webp photos 0
شاي البابونج خيار طبيعي يساعدك على الاسترخاء والنوم العميق، أُطلق عليه "زهرة الشمس المقدسة" في حضارات مصر القديمة، كما استخدم في اليونان وروما كمكوّن للطهي وعشبة علاجية.
وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن البابونج يحتوي على مركب "أبيجينين"، الذي يرتبط بمستقبلات دماغية محددة لتقليل نشاط الجهاز العصبي المركزي؛ ما يخفف القلق ويساعد على الشعور بالنعاس.

وأوضحت أخصائية التغذية بيث تشيروني من عيادة كليفلاند أن "البابونج يعمل كمهدئ خفيف، ورشفاته تساعد حقًا على النوم".

ولا تقتصر فوائد البابونج على النوم فقط، فهو غني بمركبات مثل الفلافونويدات والتربينويدات والكومارينات التي تعزز خصائصه العلاجية. وتشير دراسة نُشرت العام 2020 إلى أن البابونج قد يساهم في خفض ضغط الدم، والحد من الالتهابات والأكسدة، وحماية الكبد، وربما في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

كما يحتوي البابونج على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم، الذي يدعم صحة الجهاز العصبي والعظام، وينظم ضربات القلب، ويقلل آثار النظام الغذائي الغني بالملح، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية. كما أنه غني بالكالسيوم؛ ما يعزز قوة العظام والأسنان، وينظم انقباض العضلات، ويساعد على تخثر الدم الطبيعي.

وأظهرت بعض الدراسات أيضًا أن البابونج قد يحسن صحة القلب، ويُساعد في تنظيم مستويات السكر لدى مرضى السكري من النوع الثاني. كما أشارت جامعة هارفارد إلى أن شرب شاي البابونج قد يوفر حماية من بعض أنواع السرطان.

مع ذلك، يجب على الحوامل تجنب البابونج لأنه قد يسبب ولادة مبكرة، كما ينبغي الحذر لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية من عشبة الراجوورت أو الأقحوان أو القطيفة، وفقًا للأكاديمية الأميركية لأطباء الأسرة.
