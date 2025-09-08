Advertisement

صحة

خبر للحوامل... هذه المشروبات تزيد خطر الإصابة بسكري الحمل

Lebanon 24
08-09-2025 | 23:00
يزيد خطر الإصابة بسكري الحمل بنسبة 6% لدى الحوامل اللواتي يتناولن 5 مشروبات محلاة اصطناعياً أو أكثر أسبوعياً، وفق أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة أديلايد في أستراليا.
وجُمعت البيانات من أكثر من 3600 امرأة من الدراسة الأسترالية الطولية حول صحة المرأة.

 وتم تقييم استهلاك المشاركات للمشروبات من 12 مشروباً، بما في ذلك: مشروبات الكولا، والكولا الدايت، والمشروبات الغازية الأخرى، والمشروبات الغازية الدايت، والمشروبات غير الغازية، ومشروبات الفاكهة أو المشروبات الرياضية، والحليب أو حليب الصويا (بما في ذلك الأنواع المنكهة)، وعصائر الفاكهة أو الخضار، والشاي، وشاي الأعشاب، والقهوة، والماء (بما في ذلك الصودا أو المياه المعدنية العادية).

وتم تحديد تناول مُحليات السكريات الأحادية من خلال الاستهلاك المُبلّغ عنه لثلاثة مشروبات: مشروبات الكولا الدايت، ومشروبات الدايت الغازية الأخرى، والمشروبات الغازية غير الغازية، ومشروبات الفاكهة أو المشروبات الرياضية.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، وجدت النتائج أن كل مشروب إضافي مُحلّى اصطناعياً يزيد من احتمالية الإصابة بسكري الحمل بنسبة 6%.

ويعتقد الباحثون أن المُحليات قد تؤثر على الهرمونات التي تُنظم الشهية والتمثيل الغذائي، مثل الغريلين واللبتين.

وقال بيريكيت مينوتا، الباحث الرئيسي: "يمكن لعوامل الخطر الغذائية قبل الحمل، إلى جانب مخاطر أخرى، أن تُرسي أنماطاً تؤثر على صحة الأم وطفلها على المدى الطويل".
