خبر للحوامل... هذه المشروبات تزيد خطر الإصابة بسكري الحمل

Advertisement

يزيد خطر الإصابة بسكري الحمل بنسبة 6% لدى الحوامل اللواتي يتناولن 5 مشروبات محلاة اصطناعياً أو أكثر أسبوعياً، وفق أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة أديلايد في .وجُمعت البيانات من أكثر من 3600 امرأة من الدراسة الطولية حول صحة المرأة.وتم تقييم استهلاك المشاركات للمشروبات من 12 مشروباً، بما في ذلك: مشروبات الكولا، والكولا الدايت، والمشروبات الأخرى، والمشروبات الغازية الدايت، والمشروبات غير الغازية، ومشروبات الفاكهة أو المشروبات الرياضية، والحليب أو حليب الصويا (بما في ذلك الأنواع المنكهة)، وعصائر الفاكهة أو الخضار، والشاي، وشاي الأعشاب، والقهوة، والماء (بما في ذلك الصودا أو المياه المعدنية العادية).وتم تحديد تناول مُحليات السكريات الأحادية من خلال الاستهلاك المُبلّغ عنه لثلاثة مشروبات: مشروبات الكولا الدايت، ومشروبات الدايت الغازية الأخرى، والمشروبات الغازية غير الغازية، ومشروبات الفاكهة أو المشروبات الرياضية.وبحسب "مديكال إكسبريس"، وجدت النتائج أن كل مشروب إضافي مُحلّى اصطناعياً يزيد من احتمالية الإصابة بسكري الحمل بنسبة 6%.ويعتقد الباحثون أن المُحليات قد تؤثر على الهرمونات التي تُنظم الشهية والتمثيل الغذائي، مثل الغريلين واللبتين.وقال بيريكيت مينوتا، الباحث : "يمكن لعوامل الخطر الغذائية قبل الحمل، إلى جانب مخاطر أخرى، أن تُرسي أنماطاً تؤثر على صحة الأم وطفلها على المدى ".