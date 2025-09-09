29
متى يصبح فيتامين "D" خطراً يهدد الصحة؟
على الرغم من فوائد فيتامين "D" التي لا يغفل عنها أحد، إلا أن زيادة معدلاته في الجسم؛ تسبب ما يُطلق عليه (سُمِّيَّة فيتامين "D")، وغالبًا ما يحدث نتيجة تناول جرعات كبيرة من المكملات الغذائية.
إن هذه السمية والمعروفة أيضًا باسم فرط فيتامين D، هي حالة نادرة ولكنها خطيرة محتملة، تحدث عند تناول جرعة زائدة من فيتامين D، عادةً من المكملات الغذائية وليس من الشمس أو الطعام.
وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، تكون النتيجة النهائية هي تراكم الكالسيوم في
الدم
، مما يمكن أن يُلحق الضرر بالعديد من الأعضاء، وخاصة القلب والكلى.
لأن فيتامين D قابل للذوبان في الدهون، فإنه يُخزن في دهون الجسم والكبد - على عكس الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، حيث يتم التخلص من الفائض.
ووفقًا لموقع "
مايو كلينك
"، تحدث سمية فيتامين D دائمًا تقريبًا نتيجة تناول جرعات عالية من المكملات الغذائية لفترة طويلة - وليس من الطعام أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لأن الجسم يمكن أن يتوقف عن إنتاجه الزائد في هذه الحالات. كما أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للخطر، مثل أولئك الذين يتناولون جرعات عالية من فيتامين D بوصفة طبية أو أولئك الذين يعانون من حالات تؤثر على استقلاب فيتامين D (مثل بعض أمراض الكلى أو الكبد). (العربية)
