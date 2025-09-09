Advertisement

صحة

متى يصبح فيتامين "D" خطراً يهدد الصحة؟

Lebanon 24
09-09-2025 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1414629-638930259060049880.jpg
Doc-P-1414629-638930259060049880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على الرغم من فوائد فيتامين "D" التي لا يغفل عنها أحد، إلا أن زيادة معدلاته في الجسم؛ تسبب ما يُطلق عليه (سُمِّيَّة فيتامين "D")، وغالبًا ما يحدث نتيجة تناول جرعات كبيرة من المكملات الغذائية.

إن هذه السمية والمعروفة أيضًا باسم فرط فيتامين D، هي حالة نادرة ولكنها خطيرة محتملة، تحدث عند تناول جرعة زائدة من فيتامين D، عادةً من المكملات الغذائية وليس من الشمس أو الطعام.
Advertisement

وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، تكون النتيجة النهائية هي تراكم الكالسيوم في الدم، مما يمكن أن يُلحق الضرر بالعديد من الأعضاء، وخاصة القلب والكلى. 
 
لأن فيتامين D قابل للذوبان في الدهون، فإنه يُخزن في دهون الجسم والكبد - على عكس الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، حيث يتم التخلص من الفائض.

ووفقًا لموقع "مايو كلينك"، تحدث سمية فيتامين D دائمًا تقريبًا نتيجة تناول جرعات عالية من المكملات الغذائية لفترة طويلة - وليس من الطعام أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لأن الجسم يمكن أن يتوقف عن إنتاجه الزائد في هذه الحالات. كما أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للخطر، مثل أولئك الذين يتناولون جرعات عالية من فيتامين D بوصفة طبية أو أولئك الذين يعانون من حالات تؤثر على استقلاب فيتامين D (مثل بعض أمراض الكلى أو الكبد). (العربية) 
مواضيع ذات صلة
متى تصبح الماتشا خطيرة؟
lebanon 24
09/09/2025 17:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
صحته تدهورت وأصبح يُشكل خطراً.. فنانة شهيرة جداً تُدخل شقيقها دار رعاية
lebanon 24
09/09/2025 17:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
متى يشكل الحليب الكامل الدسم خطرا على الكبد؟
lebanon 24
09/09/2025 17:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حرقة المعدة.. متى تنذر بخطر حقيقي؟
lebanon 24
09/09/2025 17:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24

مايو كلينك

بيت أ

بيرة

مايو

الدم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:51 | 2025-09-09
01:34 | 2025-09-09
23:00 | 2025-09-08
16:00 | 2025-09-08
14:00 | 2025-09-08
11:48 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24