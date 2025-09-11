Advertisement

صحة

سرطان عنق الرحم.. مرض يمكن الوقاية منه بلقاح HPV

Lebanon 24
11-09-2025 | 09:00
قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن سرطان عنق الرحم يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء حول العالم، مشيرًا إلى أن هناك لقاحًا فعالًا ضد الفيروس المسبب له، وهو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).
وأوضح المركز أن هناك أكثر من 200 نوع من فيروسات الورم الحليمي البشري، تصيب الجلد أو الأغشية المخاطية أساسًا، وأن العدوى تحدث عبر التلامس الجلدي المباشر أو الاتصال الجنسي.

وبينما تسبب غالبية الأنواع أمراضًا غير خطيرة مثل الثآليل الجلدية أو التناسلية، فإن بعض الأنواع تحمل مخاطر عالية وتؤدي بمرور الوقت إلى تشكل آفات سرطانية قد تتطور إلى سرطان عنق الرحم أو سرطانات أخرى تشمل الأعضاء التناسلية والبلعوم الفموي.

أعراض سرطان عنق الرحم تشمل:
- إفرازات مهبلية غير طبيعية من حيث اللون أو الرائحة.
- ألم أثناء الجماع.
- نزيف أثناء الجماع أو بعده.
- نزيف خارج الدورة الشهرية أو بعد انقطاع الطمث.
- ألم في الحوض أو أسفل الظهر.
- تورم الساقين نتيجة احتقان السائل اللمفاوي.
- ألم عند التبول أو التبرز.

وأكد المركز ضرورة مراجعة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض للخضوع للفحوصات والعلاج المبكر، مشيرًا إلى أن النساء في المراحل الأولى من المرض يمكن أن يخضعن لعمليات جراحية لاستئصال الرحم. أما اللواتي يرغبن في الإنجاب، فبإمكانهن اللجوء إلى جراحات أصغر للحفاظ على الرحم.

وفي الحالات المتقدمة، يُوصي الأطباء بالعلاج الإشعاعي مصحوبًا بالعلاج الكيميائي المتزامن.

وبحسب الخبراء، يشكل لقاح HPV وسيلة فعالة للوقاية من الإصابة بهذا النوع من السرطان، ما يجعله من الأمراض القليلة التي يمكن تجنبها بشكل كبير عبر التطعيم والكشف المبكر.
 
