Advertisement

صحة

داء الكلب.. خطر قاتل ويمكن الوقاية منه باللقاح

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1415649-638932080497837419.png
Doc-P-1415649-638932080497837419.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر معهد روبرت كوخ الألماني من خطورة داء الكلب، واصفا إياه بأنه مرض فيروسي يهاجم الجهاز العصبي المركزي ويمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر، خصوصا عبر الكلاب والقطط الضالة، وكذلك القرود والخفافيش.
Advertisement

وأوضح المعهد أن العدوى تحدث عادة من خلال ملامسة لعاب الحيوانات المصابة، سواء عبر العض أو الخدش. وتتمثل الأعراض الأولى في الصداع، القلق، الحمى، أو الشعور بوخز في موضع الإصابة. وبمجرد ظهور هذه العلامات، يصبح المرض في الغالب مميتا لكل من الحيوانات والبشر.

وأشار الخبراء إلى أن اللقاح المضاد لداء الكلب يوفر حماية عالية الفعالية، ويُعطى عادة على ثلاث جرعات. وتوصي اللجنة الدائمة للتطعيم في المعهد (Stiko) بضرورة تلقي اللقاح للمسافرين المتوجهين إلى المناطق الموبوءة.

ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2018، يتسبب المرض في وفاة أكثر من 60 ألف شخص سنويا، معظمهم في آسيا وأفريقيا. وفي الغالبية الساحقة من الحالات، يكون مصدر العدوى هو الكلاب غير الملقحة.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
تحذير من داء الكلب... وهذه سبل الوقاية
lebanon 24
11/09/2025 18:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سرطان عنق الرحم.. مرض يمكن الوقاية منه بلقاح HPV
lebanon 24
11/09/2025 18:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... تحذير صحي عاجل من داء الكلب في لبنان
lebanon 24
11/09/2025 18:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق المرحلة الأولى من استراتيجية مكافحة داء الكلب.. بلديات تستجيب وأخرى تتريث
lebanon 24
11/09/2025 18:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

معهد روبرت كوخ الألماني

منظمة الصحة العالمية

معهد روبرت كوخ

اللجنة الدائمة

منظمة الصحة

روبرت كوخ

الجزيرة

أفريقيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:15 | 2025-09-11
09:30 | 2025-09-11
09:06 | 2025-09-11
09:00 | 2025-09-11
04:52 | 2025-09-11
02:34 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24