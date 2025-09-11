29
صحة
داء الكلب.. خطر قاتل ويمكن الوقاية منه باللقاح
Lebanon 24
11-09-2025
|
10:22
حذر
معهد روبرت كوخ الألماني
من خطورة داء الكلب، واصفا إياه بأنه مرض فيروسي يهاجم الجهاز العصبي المركزي ويمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر، خصوصا عبر الكلاب والقطط الضالة، وكذلك القرود والخفافيش.
وأوضح المعهد أن العدوى تحدث عادة من خلال ملامسة لعاب الحيوانات المصابة، سواء عبر العض أو الخدش. وتتمثل الأعراض الأولى في الصداع، القلق، الحمى، أو الشعور بوخز في موضع الإصابة. وبمجرد ظهور هذه العلامات، يصبح المرض في الغالب مميتا لكل من الحيوانات والبشر.
وأشار الخبراء إلى أن اللقاح المضاد لداء الكلب يوفر حماية عالية الفعالية، ويُعطى عادة على ثلاث جرعات. وتوصي
اللجنة الدائمة
للتطعيم في المعهد (Stiko) بضرورة تلقي اللقاح للمسافرين المتوجهين إلى المناطق الموبوءة.
ووفقا لإحصاءات
منظمة الصحة العالمية
لعام 2018، يتسبب المرض في وفاة أكثر من 60 ألف شخص سنويا، معظمهم في
آسيا
وأفريقيا. وفي الغالبية الساحقة من الحالات، يكون مصدر العدوى هو الكلاب غير الملقحة.
(الجزيرة)
