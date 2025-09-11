كيف يساهم الموز في تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي؟

الموز من أكثر الفواكه استهلاكاً حول العالم، ويتميز بطعمه اللذيذ وسهولة تناوله، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية. يعتبر الموز خياراً صحياً مثالياً للرياضيين، الأطفال، وكبار السن، نظراً للفوائد المتنوعة التي يقدمها للجسم والعقل.
القيمة الغذائية للموز:
يحتوي الموز على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، أهمها:
البوتاسيوم
فيتامين C
فيتامين B6
الألياف الغذائية
الكربوهيدرات الصحية
مضادات الأكسدة
أبرز فوائد الموز:
1. مصدر غني بالطاقة
الموز يحتوي على سكريات طبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز والسكروز، ما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة، خاصة قبل أو بعد ممارسة الرياضة.
2. تعزيز صحة القلب
بفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، يساعد الموز على تنظيم ضغط الدم
، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
3. تحسين الهضم
يحتوي الموز على ألياف قابلة للذوبان تساعد في تسهيل حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام
.
4. رفع المزاج ومحاربة الاكتئاب
الموز يحتوي على التريبتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، مما يساهم في تحسين المزاج.
5. دعم الجهاز المناعي
بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يعزز الموز مناعة الجسم ويساعد في مكافحة الالتهابات.
6. مفيد للحوامل
يحتوي الموز على حمض الفوليك الضروري لنمو الجنين بشكل صحي، كما يساعد في تخفيف غثيان الصباح عند الحوامل.
7. تنظيم مستويات السكر في الدم
رغم احتوائه على السكر الطبيعي، إلا أن الموز متوسط النضج يحتوي على مؤشر غلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يرفع سكر الدم بشكل مفاجئ عند تناوله باعتدال.