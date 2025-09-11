كيف يساهم الموز في تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي؟

Advertisement

الموز من أكثر الفواكه استهلاكاً حول العالم، ويتميز بطعمه اللذيذ وسهولة تناوله، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية. يعتبر الموز خياراً صحياً مثالياً للرياضيين، الأطفال، وكبار السن، نظراً للفوائد المتنوعة التي يقدمها للجسم والعقل.القيمة الغذائية للموز:يحتوي الموز على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، أهمها:البوتاسيومفيتامين Cفيتامين B6الألياف الغذائيةالكربوهيدرات الصحيةمضادات الأكسدةأبرز فوائد الموز:1. مصدر غني بالطاقةالموز يحتوي على سكريات طبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز والسكروز، ما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة، خاصة قبل أو بعد ممارسة الرياضة.2. تعزيز صحة القلببفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، يساعد الموز على تنظيم ضغط ، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.3. تحسين الهضميحتوي الموز على ألياف قابلة للذوبان تساعد في تسهيل حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتحسين صحة الجهاز الهضمي .4. رفع المزاج ومحاربة الاكتئابالموز يحتوي على التريبتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، مما يساهم في تحسين المزاج.5. دعم الجهاز المناعيبفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يعزز الموز مناعة الجسم ويساعد في مكافحة الالتهابات.6. مفيد للحوامليحتوي الموز على حمض الفوليك الضروري لنمو الجنين بشكل صحي، كما يساعد في تخفيف غثيان الصباح عند الحوامل.7. تنظيم مستويات السكر في الدمرغم احتوائه على السكر الطبيعي، إلا أن الموز متوسط النضج يحتوي على مؤشر غلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يرفع سكر الدم بشكل مفاجئ عند تناوله باعتدال.