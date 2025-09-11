Advertisement

صحة

إزالة الشعر بالشفرة.. أضرار وطرق الوقاية

Lebanon 24
11-09-2025
تُعد إزالة الشعر بالشفرة من أكثر الطرق استخداماً بين الفتيات لسهولة استخدامها وسرعتها، لكنها تحمل عدداً من الأضرار والمشاكل التي يجب الانتباه لها، خصوصاً مع الاستخدام المتكرر.

أضرار إزالة الشعر بالشفرة:
1. نمو الشعر بشكل أسرع وأكثر خشونة

عند استخدام الشفرة، يتم قصّ الشعر من سطح الجلد فقط، دون إزالة الجذور. هذا يجعل الشعر ينمو سريعًا ويبدو أكثر سُمكًا وخشونة، على عكس الطرق الأخرى التي تزيل الشعر من جذوره.

2. تهيج واحمرار الجلد

الشفرة قد تُسبب تهيّجًا واحمرارًا في الجلد، خاصة إذا كانت البشرة حسّاسة أو تم الحلق بدون استخدام كريم مخصص أو جل مناسب.

3. الجروح والخدوش

استخدام الشفرة بشكل غير صحيح أو بسرعة قد يؤدي إلى جروح صغيرة أو خدوش، ما قد يترك علامات أو يعرّض الجلد للبكتيريا.

4. ظهور الشعر تحت الجلد (Ingrown hairs)

من أبرز المشاكل، حيث قد ينمو الشعر تحت الجلد بعد الحلاقة، مما يؤدي إلى ظهور بثور صغيرة مؤلمة أو ملتهبة.

5. اسمرار الجلد

الحلاقة المتكررة قد تؤدي إلى اسمرار بعض مناطق الجسم مع الوقت، خصوصًا تحت الإبطين أو على الساقين، بسبب الاحتكاك المستمر.

6. فقدان نعومة الجلد

الشفرة قد تترك الجلد خشناً بعض الشيء بعد الحلاقة، ما يُفقده ملمسه الناعم والطبيعي.
صحة

المرأة

الحلاق

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24