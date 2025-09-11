28
صحة
مخاطر تناول السكر بكثرة وتأثيره على القلب والوزن
Lebanon 24
11-09-2025
15:00
السكر من المكونات الأساسية في كثير من الأطعمة والمشروبات التي نتناولها يوميًا، لكنه قد يحمل أضرارًا صحية كثيرة إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة وبشكل مستمر.
1. زيادة الوزن والسمنة
السكر يحتوي على سعرات حرارية عالية لكنه لا يعطي إحساسًا بالشبع، ما يدفع الشخص لتناول كميات أكبر من الطعام. تناول كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم وزيادة الوزن، مما يرفع خطر الإصابة بالسمنة.
2. خطر الإصابة بمرض
السكري
الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يؤدي إلى زيادة مقاومة الجسم للأنسولين، مما يرفع مستوى السكر في
الدم
تدريجيًا وقد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
3. مشاكل القلب
السكر يرفع من مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الدم، وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
4. تسوس الأسنان
السكر هو السبب
الرئيسي
لتسوس الأسنان، حيث يساعد على نمو البكتيريا الضارة في الفم التي تهاجم مينا الأسنان.
5. مشاكل البشرة
الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في البشرة مثل حب الشباب وظهور علامات الشيخوخة المبكرة، لأنه يسبب التهابات وتأكسد الخلايا.
6. التعب والإجهاد
رغم أن السكر يمنح طاقة سريعة، إلا أنه يسبب هبوطًا مفاجئًا في مستويات الطاقة، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.
