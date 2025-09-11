مخاطر تناول السكر بكثرة وتأثيره على القلب والوزن

Advertisement

السكر من المكونات الأساسية في كثير من الأطعمة والمشروبات التي نتناولها يوميًا، لكنه قد يحمل أضرارًا صحية كثيرة إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة وبشكل مستمر.1. زيادة الوزن والسمنةالسكر يحتوي على سعرات حرارية عالية لكنه لا يعطي إحساسًا بالشبع، ما يدفع الشخص لتناول كميات أكبر من الطعام. تناول كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم وزيادة الوزن، مما يرفع خطر الإصابة بالسمنة.2. خطر الإصابة بمرضالاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يؤدي إلى زيادة مقاومة الجسم للأنسولين، مما يرفع مستوى السكر في تدريجيًا وقد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.3. مشاكل القلبالسكر يرفع من مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الدم، وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.4. تسوس الأسنانالسكر هو السبب لتسوس الأسنان، حيث يساعد على نمو البكتيريا الضارة في الفم التي تهاجم مينا الأسنان.5. مشاكل البشرةالاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في البشرة مثل حب الشباب وظهور علامات الشيخوخة المبكرة، لأنه يسبب التهابات وتأكسد الخلايا.6. التعب والإجهادرغم أن السكر يمنح طاقة سريعة، إلا أنه يسبب هبوطًا مفاجئًا في مستويات الطاقة، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.