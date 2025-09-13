Advertisement

صحة

نوع من الإفطار قد يدمّر ذاكرتك بهدوء.. ابتعدوا عنه

Lebanon 24
13-09-2025 | 03:37
حذر خبراء صحة الدماغ من أن الاعتماد على حبوب الإفطار المليئة بالسكريات كخيار سريع في الصباح قد يترك آثاراً سلبية على الذاكرة والتركيز، مشيرين إلى أن تأثير السكر على القدرات الإدراكية لا يقل خطورة عن ارتباطه بزيادة الوزن.
أوضح ليف فومشينكوك، الرئيس التنفيذي لشركة Cosmic Nootropic المتخصصة في صحة الدماغ، أن تناول الحبوب في الصباح يطلق سلسلة من التفاعلات في الجسم تُضعف الأداء العقلي.

وقال: "ما تأكله خلال الساعة الأولى بعد الاستيقاظ يحدد صفاء ذهنك لساعات طويلة. حبوب الإفطار المليئة بالسكريات تخلق تقلبات حادة في معدل السكر، ودماغك غير مهيأ لتحملها"، وفقاً لصحيفة ميرور.
وأشار فومشينكوك إلى أن هذه الحبوب تسبب ارتفاعاً سريعاً في مستوى الغلوكوز يمنح دفعة طاقة قصيرة، يعقبها هبوط حاد في السكر يترك الإنسان في حالة ارتباك ونسيان التفاصيل.

وأضاف أن تكرار هذه التقلبات قد يؤدي إلى التهابات في الدماغ وتسريع التدهور الإدراكي، مشدداً على أن الدماغ يستهلك نحو 20% من طاقة الجسم يومياً ويحتاج بعد ساعات النوم إلى وقود ثابت ومستقر.

وقال الخبير: "الإفطار يمثل فرصة لتثبيت مستويات السكر في الجسم. البدء بالسكر يعني برمجة الدماغ على طلب المزيد طوال اليوم، ما يضعه في وضع النجاة بدلًا من وضع التعلّم".
بدائل صحية لدماغ أكثر حدة
قدم فومشينكوك أربع وجبات صباحية بديلة توفر طاقة مستقرة وتدعم الذاكرة:

زبادي يوناني مع التوت والمكسرات.
توست الحبوب الكاملة مع البيض والأفوكادو.
شوفان مقطع مع مسحوق البروتين ورشة قرفة.
أومليت الخضار مع السبانخ والجبن.
وأكد أن هذه الخيارات تحافظ على استقرار سكر الدم لمدة تصل إلى أربع ساعات، ما يمنح الدماغ الطاقة اللازمة لأداء مثالي.
واختتم الخبير تحذيره بالقول: "تراجع الذاكرة ليس أمراً حتمياً، ويمكن الوقاية منه عبر التغذية السليمة. المكملات قد تدعم صحة الدماغ، لكن الطعام يظل خط الدفاع الأول ضد التدهور العقلي. ما تأكله اليوم يرسم ملامح صفاء ذهنك لعقود مقبلة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24