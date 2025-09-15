فوائد مذهلة للفجل... من دعم الكبد إلى خفض ضغط الدم

يُعدّ الفجل من الخضروات الجذرية ذات القيمة الغذائية العالية، ويتمتع بطعم لاذع مميز يجعله مفضلاً لدى كثيرين. يتوفر الفجل بألوان مختلفة، منها الأبيض والأحمر والأسود، ولكل نوع فوائده، لكن تشترك جميعها في تقديم فوائد صحية مذهلة للجسم، خصوصًا عند تناوله طازجًا ضمن نظام غذائي متوازن.
1. يساعد على ترطيب الجسم
الفجل غني بالماء، مما يساعد في ترطيب الجسم ووقايته من الجفاف، خاصة في فترات الحر أو بعد التمارين الرياضية.
2. غني بمضادات الأكسدة
يحتوي الفجل على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، مثل الأنثوسيانين وفيتامين C، التي تساهم في مكافحة الجذور الحرة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
3. دعم صحة الكبد والكلى
يساعد الفجل في تنظيف الكبد وتحسين وظائفه، ويُعتبر مدرًا طبيعيًا للبول، مما يعزز عمل الكلى ويساعد في طرد السموم من الجسم.
4. يعزز الهضم
يُعتبر الفجل غنيًا بالألياف الغذائية، مما يساهم في تحسين حركة الأمعاء، ومكافحة الإمساك، كما يُحفز إفراز العصارات الهضمية.
5. يعزز المناعة
بفضل احتوائه على فيتامين C، يساعد الفجل في تعزيز الجهاز المناعي، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات والعدوى.
6. يخفض ضغط الدم
يحتوي الفجل على البوتاسيوم، الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم، وموازنة نسبة الصوديوم في الجسم، مما يقلل من خطر ارتفاع الضغط.
7. مناسب للحمية الغذائية
يُعتبر الفجل منخفض السعرات الحرارية، وخاليًا من الدهون تقريبًا، لذا فهو خيار مثالي في الأنظمة الغذائية المخصصة لإنقاص الوزن.
8. مفيد لصحة الفم
للفجل خصائص مضادة للبكتيريا، كما أن مضغه يساعد في تنظيف الأسنان واللثة، وتحفيز إنتاج اللعاب، ما يقلل من خطر الإصابة بتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.