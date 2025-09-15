هكذا نحمي عيوننا في العصر الرقمي!

Advertisement

أصبح ضعف البصر من أبرز المشاكل الصحية المنتشرة عالميًا، إذ يعاني أكثر من 2.5 مليار شخص حول العالم من قصر النظر أو طول النظر، خاصةً في سن العمل، وفق الدراسات الحديثة.وشرح الدكتور سينو غوزيف، أخصائي طب العيون، أن الإجهاد البصري الناتج عن الاستخدام المستمر للأجهزة الإلكترونية يؤدي إلى توقف عضلات عن العمل بشكل طبيعي، مما يقلل وضوح الرؤية. وأضاف أن استخدام النظارات أو العدسات غير المناسبة قد يزيد المشكلة سوءًا.كما يرتبط تدهور الرؤية بعدد من الاضطرابات الداخلية، مثل مشاكل الأوعية الدموية في الشبكية لدى مرضى وارتفاع ضغط ، إضافةً إلى التغيرات الهرمونية أثناء الحمل، الولادة، وانقطاع الطمث، والتي قد تسبب تدهورًا مؤقتًا للبصر.وأشار الدكتور غوزيف إلى أن التغيرات المرتبطة بالعمر تبدأ بعد سن الأربعين، حيث يفقد الشخص مرونة عدسة العين، مما يؤدي إلى طول النظر المرتبط بالعمر. وقد يتطور الوضع أحيانًا إلى أمراض أكثر خطورة مثل إعتام عدسة العين، الغلوكوما، والتغيرات التنكسية في شبكية العين، التي قد تتطلب تدخلًا جراحيًا.وأوصى الأخصائي بضرورة استشارة طبيب العيون فور ملاحظة أي تغيرات في الرؤية، والحرص على فترات راحة منتظمة أمام الشاشات، نظام غذائي متوازن، حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية، والتخلي عن العادات السيئة للحفاظ على صحة العينين وجودة الحياة.