حمض الغليكوليك.. سرّ البشرة المتجددة والشعر الصحي

- التونر للبشرة العادية أو للاستخدام المنتظم .

- المصل للبشرة المعرضة لحب الشباب.

- يوميًا للبشرة العادية، المختلطة، والدهنيّة.

- مرة أو مرتين أسبوعيًا للبشرة الجافة أو الحساسة.

يُعرف حمض الغليكوليك بكونه أحد أكثر المكوّنات شيوعًا في مستحضرات العناية بالبشرة، كما يُعتبر من ألطَف أحماض الفاكهة على الجلد. يُطلق عليه أيضًا اسم حمض الهيدروكسي أسيتيك، ويتم استخراجه من العنب، الشمندر، وقصب السكر، بالإضافة إلى تصنيعه مخبريًا لضمان فعاليته واستقراره.يعمل حمض الغليكوليك على إذابة الروابط بين خلايا الجلد الميت، ما يسهل التخلّص منها ويسرّع تجديد البشرة. وبفضل حجمه الجزيئي الصغير، يخترق طبقات الجلد بعمق، مما يجعله أكثر فعالية مقارنة بغيره من الأحماض.يتوفر في أشكال متعددة مثل الكريمات، التونر، الأمصال، الأقنعة، والمقشرات. ويُحذّر الأطباء من استخدام أكثر من منتج يحتوي على هذا الحمض في وقت واحد لتجنب التحسس. وينصح باختيار التركيبة حسب نوع البشرة:ويُفضّل استخدامه مساءً مع تطبيق واقٍ شمسي صباحًا، وأخذ فترات راحة عند ظهور أي تهيّج.كما يمكن دمجه مع حمض الهيالورونيك، النياسيناميد، والفيتامين E لترطيب وتهدئة البشرة. لكن يُمنع استعماله مع الريتينول، حمض الساليسيليك، أو بنزويل بيروكسايد، لتجنّب التهيّج.يُستخدم حمض الغليكوليك أيضًا في الشامبو لعلاج فروة الرأس الجافة والمتهيجة، والتقليل من القشرة. يخترق ألياف الشعر ويلتصق بالكيراتين، ما يقوي الشعر ويحدّ من تكسره.