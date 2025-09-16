اختراع صيني: "غراء عظام" يلتئم في 3 دقائق

Advertisement

- جُرّب الغراء على أكثر من 150 مريضاً بنجاح.

- أظهر قوة التصاق تتجاوز 400 رطل.

- قوة قص بلغت 0.5 ميغا باسكال.

- قوة ضغط قاربت 10 ميغا باسكال.

أعلن فريق بحثي في بشرق عن تطوير مادة طبية مبتكرة أطلقوا عليها اسم "بون 02"، قادرة على لصق شظايا العظام المكسورة والمهشمة في غضون ثلاث دقائق فقط.الفكرة استوحت من المحار البحري الذي يلتصق بقوة بالأسطح تحت الماء. رئيس في مستشفى "سير شو"، الدكتور لين شيانفينغ، أوضح أن الغراء يعمل حتى في بيئة مليئة ، ولا يحتاج المريض إلى عملية جراحية لاحقة لإزالته، إذ يُمتص تدريجياً مع شفاء العظم.هذه الأرقام تعني أن المادة قد تُصبح بديلاً عملياً للغرسات المعدنية التقليدية، مع تقليل خطر العدوى والتفاعلات السلبية.العلماء يؤكدون أن "بون 02" يمثل قفزة في طب العظام، وقد يفتح الباب أمام جراحات أسرع وأقل خطراً