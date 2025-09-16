28
صحة
اختراع صيني: "غراء عظام" يلتئم في 3 دقائق
Lebanon 24
16-09-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن فريق بحثي في
مقاطعة تشجيانغ
بشرق
الصين
عن تطوير مادة طبية مبتكرة أطلقوا عليها اسم "بون 02"، قادرة على لصق شظايا العظام المكسورة والمهشمة في غضون ثلاث دقائق فقط.
الفكرة استوحت من المحار البحري الذي يلتصق بقوة بالأسطح تحت الماء. رئيس
قسم جراحة العظام
في مستشفى "سير
ران ران
شو"، الدكتور لين شيانفينغ، أوضح أن الغراء يعمل حتى في بيئة مليئة
بالدم
، ولا يحتاج المريض إلى عملية جراحية لاحقة لإزالته، إذ يُمتص تدريجياً مع شفاء العظم.
نتائج الاختبارات
- جُرّب الغراء على أكثر من 150 مريضاً بنجاح.
- أظهر قوة التصاق تتجاوز 400 رطل.
- قوة قص بلغت 0.5 ميغا باسكال.
- قوة ضغط قاربت 10 ميغا باسكال.
هذه الأرقام تعني أن المادة قد تُصبح بديلاً عملياً للغرسات المعدنية التقليدية، مع تقليل خطر العدوى والتفاعلات السلبية.
العلماء يؤكدون أن "بون 02" يمثل قفزة في طب العظام، وقد يفتح الباب أمام جراحات أسرع وأقل خطراً
