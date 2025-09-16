28
صحة
متى يصبح العنب خطرا على الصحة؟
Lebanon 24
16-09-2025
|
07:21
قالت الدكتورة ليودميلا سوخوروكوفا، أخصائية
أمراض الجهاز الهضمي
، إنه لا يُنصح بتناول العنب خلال فترات تفاقم قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر.
ووفقا لها، يشمل ذلك أيضا مرضى
السكري
والسمنة وارتفاع ضغط
الدم
، لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر.
وقالت: "لا يُنصح بتناول العنب خلال فترة تفاقم قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر، وكذلك في حالات الانتفاخ والإسهال. وتشمل موانع الاستعمال أيضا: السكري، السمنة، ارتفاع ضغط الدم، تليف الكبد، التهاب القولون، تسوس الأسنان، والتهاب الفم، لاحتوائه على كمية كبيرة جدا من السكر". (روسيا اليوم)
