متى يصبح العنب خطرا على الصحة؟

قالت الدكتورة ليودميلا سوخوروكوفا، أخصائية ، إنه لا يُنصح بتناول العنب خلال فترات تفاقم قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر.

ووفقا لها، يشمل ذلك أيضا مرضى والسمنة وارتفاع ضغط ، لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر.



وقالت: "لا يُنصح بتناول العنب خلال فترة تفاقم قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر، وكذلك في حالات الانتفاخ والإسهال. وتشمل موانع الاستعمال أيضا: السكري، السمنة، ارتفاع ضغط الدم، تليف الكبد، التهاب القولون، تسوس الأسنان، والتهاب الفم، لاحتوائه على كمية كبيرة جدا من السكر". (روسيا اليوم)