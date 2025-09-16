28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
4 إشارات من القلب لا يجب تجاهلها أبدا.. ما هي؟
Lebanon 24
16-09-2025
|
10:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر أخصائي في أمراض القلب، من أن تجاهل بعض الإشارات الصغيرة التي يرسلها القلب يوميا، قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.
وقدم أوليفيي غوتمن، استشاري أمراض القلب في
مستشفى ويلينغتون
بلندن، 4 علامات دقيقة لا يجب تجاهلها.
Advertisement
ألم أو انزعاج في
الصدر
وأوضح غوتمن، أن ألم الصدر هو العلامة التحذيرية الأكثر شهرة لمشاكل القلب، ويمكن أن يكون خفيفا، أو متقطعا.
وأشار المصدر إلى ألم الصدر يشبه إحساس الضغط، أو الثقل، أو الضيق في الصدر، وفي بعض الأحيان يكون كإحساس عسر الهضم، أو ألم ينتشر في الذراعين والرقبة والفك، أو الظهر.
وتشير هذه الأعراض إلى الذبحة الصدرية، وهي نتيجة انخفاض تدفق
الدم
إلى القلب، بحسب الطبيب.
ضيق التنفس
قال غوتمن: "من الطبيعي أن تشعر بضيق تنفس بعد ممارسة تمارين قوية، لكن ضيق التنفس أثناء ممارسة الأنشطة الروتينية قد يكون مؤشرا على أن القلب يكافح لضغط الدم بكفاءة".
ونبه الطبيب إلى علامات تحذيرية أخرى، كالعجز عن أخذ نفس عميق عند الجلوس، أو الحاجة إلى وسائد إضافية للنوم، أو الاستيقاظ فجأة بسبب اضطرابات التنفس.
التعب والضعف
يشعر الجميع بالتعب، لكن التعب المرتبط بالقلب يكون مستمرا وشديدا، ولا يزول بعد الراحة، بحسب غوتمن.
وقال إن ذلك قد يحدث لأن القلب لا يضخ كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين إلى العضلات والأعضاء.
اختلال نظام ضربات القلب
نبه غوتمن إلى أن نبضات القلب ليست منتظمة تماما، مشيرا إلى ضرورة زيارة الطبيب عند الإحساس بالرفرفة في الصدر، أو الخفقان المفاجئ، أو تسارع ضربات القلب في وقت الراحة.
وتشمل أعراض اختلال انتظام ضربات القلب، الإحساس بالرفرفة أثناء القراءة أو الجلوس، أو تسارع ضربات القلب، إلى جانب الإحساس بالدوخة أو خفة الرأس.
وأوضح أن اضطرابات نظام دقات القلب يمكن أن تكون مؤشرا على الإصابة بالرجفان الأذيني، الذي يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفشل القلب.
يشرح غوتمن: "بعض حالات عدم الانتظام قد تكون غير ضارة، لكن النوبات المستمرة، أو الشديدة يجب تقييمها باستخدام تخطيط القلب، أو اختبارات مراقبة القلب الأخرى". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين
Lebanon 24
سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين
16/09/2025 19:08:45
16/09/2025 19:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: تلقينا إشارات من ترامب وأرسلنا لهم إشارات بالمقابل
Lebanon 24
الكرملين: تلقينا إشارات من ترامب وأرسلنا لهم إشارات بالمقابل
16/09/2025 19:08:45
16/09/2025 19:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل: لا يحق لأي حزب تجاهل قرارات الحكومة في لبنان
Lebanon 24
وزير العدل: لا يحق لأي حزب تجاهل قرارات الحكومة في لبنان
16/09/2025 19:08:45
16/09/2025 19:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نصار: لا يحق لأي حزب تجاهل قرارات الحكومة في لبنان (الشرق)
Lebanon 24
نصار: لا يحق لأي حزب تجاهل قرارات الحكومة في لبنان (الشرق)
16/09/2025 19:08:45
16/09/2025 19:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى ويلينغتون
سكاي نيوز
سكاي نيو
الصدر
تينيت
العلا
لندن
فيفا
قد يعجبك أيضاً
هل يساعد تناول الطعام الحار على إنقاص الوزن؟
Lebanon 24
هل يساعد تناول الطعام الحار على إنقاص الوزن؟
09:04 | 2025-09-16
16/09/2025 09:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
متى يصبح العنب خطرا على الصحة؟
Lebanon 24
متى يصبح العنب خطرا على الصحة؟
07:21 | 2025-09-16
16/09/2025 07:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراع صيني: "غراء عظام" يلتئم في 3 دقائق
Lebanon 24
اختراع صيني: "غراء عظام" يلتئم في 3 دقائق
04:00 | 2025-09-16
16/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تشعر النساء بالألم أكثر من الرجال؟ العلم يحسم الجدل
Lebanon 24
لماذا تشعر النساء بالألم أكثر من الرجال؟ العلم يحسم الجدل
02:00 | 2025-09-16
16/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بنسبة 30%.. جلسة تمرين واحدة قد تُبطئ نمو سرطان الثدي
Lebanon 24
بنسبة 30%.. جلسة تمرين واحدة قد تُبطئ نمو سرطان الثدي
23:00 | 2025-09-15
15/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:04 | 2025-09-16
هل يساعد تناول الطعام الحار على إنقاص الوزن؟
07:21 | 2025-09-16
متى يصبح العنب خطرا على الصحة؟
04:00 | 2025-09-16
اختراع صيني: "غراء عظام" يلتئم في 3 دقائق
02:00 | 2025-09-16
لماذا تشعر النساء بالألم أكثر من الرجال؟ العلم يحسم الجدل
23:00 | 2025-09-15
بنسبة 30%.. جلسة تمرين واحدة قد تُبطئ نمو سرطان الثدي
23:00 | 2025-09-15
أضرار دماغية.. هذا ما يفعله تسرب وقود الطائرات
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 19:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 19:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 19:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24