صحة

4 إشارات من القلب لا يجب تجاهلها أبدا.. ما هي؟

Lebanon 24
16-09-2025 | 10:46
حذر أخصائي في أمراض القلب، من أن تجاهل بعض الإشارات الصغيرة التي يرسلها القلب يوميا، قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وقدم أوليفيي غوتمن، استشاري أمراض القلب في مستشفى ويلينغتون بلندن، 4 علامات دقيقة لا يجب تجاهلها.
ألم أو انزعاج في الصدر

وأوضح غوتمن، أن ألم الصدر هو العلامة التحذيرية الأكثر شهرة لمشاكل القلب، ويمكن أن يكون خفيفا، أو متقطعا.

وأشار المصدر إلى ألم الصدر يشبه إحساس الضغط، أو الثقل، أو الضيق في الصدر، وفي بعض الأحيان يكون كإحساس عسر الهضم، أو ألم ينتشر في الذراعين والرقبة والفك، أو الظهر.

وتشير هذه الأعراض إلى الذبحة الصدرية، وهي نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى القلب، بحسب الطبيب.


ضيق التنفس

قال غوتمن: "من الطبيعي أن تشعر بضيق تنفس بعد ممارسة تمارين قوية، لكن ضيق التنفس أثناء ممارسة الأنشطة الروتينية قد يكون مؤشرا على أن القلب يكافح لضغط الدم بكفاءة".

ونبه الطبيب إلى علامات تحذيرية أخرى، كالعجز عن أخذ نفس عميق عند الجلوس، أو الحاجة إلى وسائد إضافية للنوم، أو الاستيقاظ فجأة بسبب اضطرابات التنفس.
 
التعب والضعف

يشعر الجميع بالتعب، لكن التعب المرتبط بالقلب يكون مستمرا وشديدا، ولا يزول بعد الراحة، بحسب غوتمن.

وقال إن ذلك قد يحدث لأن القلب لا يضخ كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين إلى العضلات والأعضاء.

اختلال نظام ضربات القلب

نبه غوتمن إلى أن نبضات القلب ليست منتظمة تماما، مشيرا إلى ضرورة زيارة الطبيب عند الإحساس بالرفرفة في الصدر، أو الخفقان المفاجئ، أو تسارع ضربات القلب في وقت الراحة.

وتشمل أعراض اختلال انتظام ضربات القلب، الإحساس بالرفرفة أثناء القراءة أو الجلوس، أو تسارع ضربات القلب، إلى جانب الإحساس بالدوخة أو خفة الرأس.

وأوضح أن اضطرابات نظام دقات القلب يمكن أن تكون مؤشرا على الإصابة بالرجفان الأذيني، الذي يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفشل القلب.

يشرح غوتمن: "بعض حالات عدم الانتظام قد تكون غير ضارة، لكن النوبات المستمرة، أو الشديدة يجب تقييمها باستخدام تخطيط القلب، أو اختبارات مراقبة القلب الأخرى". (سكاي نيوز عربية) 
