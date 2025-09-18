Advertisement

صحة

كيف يقي شاي الليمون والزنجبيل من الأمراض المزمنة؟

Lebanon 24
18-09-2025 | 02:35
بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، يُستخدم شاي الليمون والزنجبيل تقليدياً في الطب الشعبي، وهو معروف بمساعدته على الهضم وتعزيز المناعة وتحفيز الاسترخاء. ويوفر الليمون مضادات الأكسدة، وخصائص مضادة للالتهابات، وتأثيرات محتملة في خفض ضغط الدم، بينما يُعرف الزنجبيل بقدرته على تخفيف الغثيان وتسكين آلام المعدة وتسكين الألم. يشكلان معاً مزيجاً قوياً يدعم صحة القلب والأوعية الدموية وتخفيف التوتر وإزالة السموم بشكل طبيعي.
وتدعم الأبحاث العلمية الحديثة هذه الاستخدامات التقليدية بشكل متزايد، مما يجعل شاي الليمون والزنجبيل إضافة بسيطة وفعالة لنمط حياة صحي. وسواء تم تناوله ساخنا أو مثلجا، فإن هذا المزيج العشبي المهدئ سهل التحضير في المنزل، ويُقدم علاجاً طبيعياً غنياً بالنكهة يعزز الصحة العامة، ويُكمل العناية الذاتية اليومية والحياة الواعية.
 
فوائد مثبتة علمياً
- يحتوي كلٌّ من الليمون والزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيا. يحتوي الليمون على مضادات أكسدة مثل حمض الكلوروجينيك، وهو غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

- يُوفر الزنجبيل مركبات قوية، بما يشمل جينجيرول وشوغول وزينجيرون، وهي معروفة بفوائدها المضادة للالتهابات والهضم. وتُشكل هذه المركبات معًا مزيجًا قويًا يدعم المناعة والهضم والاسترخاء وصحة القلب والأوعية الدموية، وغيرها. (العربية) 
