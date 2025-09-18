30
صحة
كيف يقي شاي الليمون والزنجبيل من الأمراض المزمنة؟
Lebanon 24
18-09-2025
|
02:35
بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، يُستخدم شاي الليمون والزنجبيل تقليدياً في الطب الشعبي، وهو معروف بمساعدته على الهضم وتعزيز المناعة وتحفيز الاسترخاء. ويوفر الليمون مضادات الأكسدة، وخصائص مضادة للالتهابات، وتأثيرات محتملة في خفض ضغط
الدم
، بينما يُعرف الزنجبيل بقدرته على تخفيف الغثيان وتسكين آلام المعدة وتسكين الألم. يشكلان معاً مزيجاً قوياً يدعم صحة القلب والأوعية الدموية وتخفيف التوتر وإزالة السموم بشكل طبيعي.
وتدعم الأبحاث العلمية الحديثة هذه الاستخدامات التقليدية بشكل متزايد، مما يجعل شاي الليمون والزنجبيل إضافة بسيطة وفعالة لنمط حياة صحي. وسواء تم تناوله ساخنا أو مثلجا، فإن هذا المزيج العشبي المهدئ سهل التحضير
في المنزل
، ويُقدم علاجاً طبيعياً غنياً بالنكهة يعزز الصحة العامة، ويُكمل العناية الذاتية اليومية والحياة الواعية.
فوائد مثبتة علمياً
- يحتوي كلٌّ من الليمون والزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيا. يحتوي الليمون على مضادات أكسدة مثل حمض الكلوروجينيك، وهو غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وحمض الفوليك والبوتاسيوم.
- يُوفر الزنجبيل مركبات قوية، بما يشمل جينجيرول وشوغول وزينجيرون، وهي معروفة بفوائدها المضادة للالتهابات والهضم. وتُشكل هذه المركبات معًا مزيجًا قويًا يدعم المناعة والهضم والاسترخاء وصحة القلب والأوعية الدموية، وغيرها. (العربية)
ناصرالدين رعى حملة توعية على أمراض الكلى المزمنة في KMC: الوقاية خط الدفاع الأول
ناصرالدين رعى حملة توعية على أمراض الكلى المزمنة في KMC: الوقاية خط الدفاع الأول
لإشراقة طبيعية: ماسك الليمون بمكونات من مطبخك
لإشراقة طبيعية: ماسك الليمون بمكونات من مطبخك
كيف يضر الإجهاد المزمن بعمل القلب؟
كيف يضر الإجهاد المزمن بعمل القلب؟
لآلام الظهر المزمنة.. علاج نفسي فعال
لآلام الظهر المزمنة.. علاج نفسي فعال
3 أدوات منزلية شائعة قد تضر بالصحة.. ما هي؟
3 أدوات منزلية شائعة قد تضر بالصحة.. ما هي؟
مشروب يحمي من الخرف وتلف الكبد.. ما هو؟
مشروب يحمي من الخرف وتلف الكبد.. ما هو؟
في دولة عربية.. إطلاق منصة رقمية لمكافحة المخدرات
في دولة عربية.. إطلاق منصة رقمية لمكافحة المخدرات
لبناء العضلات.. دراسة تهمكم جداً
لبناء العضلات.. دراسة تهمكم جداً
تحذير.. نظام غذائي يُهدّد الذاكرة
تحذير.. نظام غذائي يُهدّد الذاكرة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
