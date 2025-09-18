Advertisement

صحة

من التعب إلى الاكتئاب... علامات تشير إلى نقص فيتامين D

Lebanon 24
18-09-2025 | 12:00
الفيتامين D هو عنصر غذائي مهم يعمل كهرمون في الجسم، ويساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والأسنان. يحصل الجسم على هذا الفيتامين من خلال التعرض لأشعة الشمس، وبعض الأطعمة، أو المكملات الغذائية.
ما أسباب نقص الفيتامين D؟

قلة التعرض لأشعة الشمس

استخدام كريمات الوقاية من الشمس بشكل دائم

البشرة الداكنة (تقلل من إنتاج الفيتامين)

النظام الغذائي الفقير بالفيتامين D

التقدّم في العمر

بعض الحالات الصحية (مثل أمراض الكبد والكلى أو مشاكل الامتصاص)

ما هي أعراض نقص الفيتامين D؟

نقص الفيتامين D قد لا تظهر له أعراض واضحة في البداية، لكن مع الوقت قد يُسبب:

التعب والإرهاق المستمر

آلام في العضلات والمفاصل

ضعف العظام أو الإصابة بهشاشة العظام

تقلبات المزاج أو الاكتئاب

تساقط الشعر

ضعف المناعة وكثرة الإصابة بالعدوى

كيف يؤثر على صحتك العامة؟
1. صحة العظام

الفيتامين D ضروري لامتصاص الكالسيوم. نقصه يسبب هشاشة العظام، ولدى الأطفال قد يؤدي إلى الكساح (تشوّه العظام).

2. الجهاز المناعي

يساعد الفيتامين D على تنظيم الجهاز المناعي. نقصه يزيد من خطر الإصابة بالعدوى مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

3. الصحة النفسية

أظهرت دراسات وجود علاقة بين نقص الفيتامين D وزيادة خطر الاكتئاب واضطرابات المزاج.

4. أمراض القلب

نقص الفيتامين D قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

5. داء السكري

هناك أدلة تشير إلى أن نقص هذا الفيتامين قد يؤثر في توازن الإنسولين ويزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

كيف تحصل على الفيتامين D؟

التعرض للشمس: من 10 إلى 30 دقيقة 3 مرات أسبوعيًا (حسب لون البشرة والموقع الجغرافي)
الغذاء: مثل السمك الدهني (السلمون، التونة)، صفار البيض، الحليب المدعّم، الفطر
المكملات: يوصى بها في حال ثبُت نقص الفيتامين بتحليل دم، ويجب أن تؤخذ بإشراف طبي
