من التعب إلى الاكتئاب... علامات تشير إلى نقص فيتامين D

الفيتامين D هو عنصر غذائي مهم يعمل كهرمون في الجسم، ويساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والأسنان. يحصل الجسم على هذا الفيتامين من خلال التعرض لأشعة الشمس، وبعض الأطعمة، أو المكملات الغذائية.ما أسباب نقص الفيتامين D؟قلة التعرض لأشعة الشمساستخدام كريمات الوقاية من الشمس بشكل دائمالبشرة الداكنة (تقلل من إنتاج الفيتامين)الفقير بالفيتامين Dالتقدّم في العمربعض الحالات الصحية (مثل أمراض الكبد والكلى أو مشاكل الامتصاص)ما هي أعراض نقص الفيتامين D؟نقص الفيتامين D قد لا تظهر له أعراض واضحة في البداية، لكن مع الوقت قد يُسبب:التعب والإرهاق المستمرآلام في العضلات والمفاصلضعف العظام أو الإصابة بهشاشة العظامتقلبات المزاج أو الاكتئابتساقط الشعرضعف المناعة وكثرة الإصابة بالعدوىكيف يؤثر على صحتك العامة؟1. صحة العظامالفيتامين D ضروري لامتصاص الكالسيوم. نقصه يسبب هشاشة العظام، ولدى الأطفال قد يؤدي إلى الكساح (تشوّه العظام).2. الجهاز المناعييساعد الفيتامين D على تنظيم الجهاز المناعي. نقصه يزيد من خطر الإصابة بالعدوى مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.3. الصحة النفسيةأظهرت دراسات وجود علاقة بين نقص الفيتامين D وزيادة خطر الاكتئاب واضطرابات المزاج.4. أمراض القلبنقص الفيتامين D قد يرتبط بارتفاع ضغط وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.5. داءهناك أدلة تشير إلى أن نقص هذا الفيتامين قد يؤثر في توازن الإنسولين ويزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.كيف تحصل على الفيتامين D؟التعرض للشمس: من 10 إلى 30 دقيقة 3 مرات أسبوعيًا (حسب لون البشرة والموقع الجغرافي)الغذاء: مثل السمك الدهني (السلمون، التونة)، صفار البيض، الحليب المدعّم،المكملات: يوصى بها في حال ثبُت نقص الفيتامين بتحليل دم، ويجب أن تؤخذ بإشراف طبي