صحة

8 خطوات غذائية لعلاج الكوليسترول في 30 يومًا

Lebanon 24
19-09-2025 | 01:07
Doc-P-1418844-638938663037928550.png
Doc-P-1418844-638938663037928550.png photos 0
كشف الدكتور سودهانشو راي، أخصائي التمثيل الغذائي، أن الالتزام بنظام غذائي محدد يمكن أن يساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفع خلال 30 يومًا فقط، وفق ما نقله موقع Times of India.
وبحسب راي، فإن أبرز الإرشادات الغذائية تشمل:

- تجنّب المقليات: لأنها غنية بالدهون المتحولة التي ترفع الكوليسترول الضار وتخفض الكوليسترول الجيد، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- تناول الشوفان صباحًا: لاحتوائه على "البيتا غلوكان"، ألياف قابلة للذوبان تساعد على خفض الكوليسترول الضار.

- ملعقة من بذور الكتان يوميًا: غنية بأحماض أوميغا 3 والألياف التي تقلل الالتهابات وتزيد الكوليسترول الجيد.

- الأسماك 4 مرات أسبوعيًا: خصوصًا الأسماك الدهنية التي تخفض الدهون الثلاثية وتزيد الكوليسترول الجيد.

- الابتعاد عن اللحوم الحمراء والبيضاء: لاحتوائها على نسب عالية من الدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول الضار.

- شرب الشاي الأخضر بين الوجبات: لاحتوائه على مضادات الأكسدة (الكاتشين) التي تقلل امتصاص الكوليسترول وتخفض مخاطره على القلب.

- تفاحتان يوميًا دون تقشير: بفضل الألياف والبوليفينولات التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية.

- استخدام زيت الزيتون في الطهو بدلًا من الزبدة: لأنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة المفيدة للقلب.

إلى جانب النظام الغذائي، شدد راي على أهمية الانتظام في العلاج الدوائي الموصوف من قبل الطبيب، وعدم إهماله، مؤكدًا أن النصائح الغذائية وحدها غير كافية. كما أوصى بالحفاظ على نشاط بدني يومي لا يقل عن نصف ساعة من المشي السريع، مشيرًا إلى دراسة عام 2012 أثبتت فعاليته في خفض الكوليسترول الضار والكلي خلال ثلاثة أسابيع فقط. (الكونسيلتو)
