ابتكار مركب من الجوافة قد يمهّد لعلاج سرطان الكبد

كشف فريق بحثي من الأميركية عن نجاحه في إنتاج مركب اصطناعي مشتق من الجوافة يمتلك خصائص واعدة في مكافحة سرطان الكبد، ما يفتح الباب أمام تطوير أدوية جديدة أكثر فعالية وسهولة في التصنيع.وبحسب صحيفة " ميل"، استطاع الباحثون تصنيع الجزيء الطبيعي المعروف باسم (-)-psiguadial A في المختبر باستخدام مواد كيميائية شائعة، وهو المركب الذي أظهر قدرة عالية على إيقاف نمو وانقسام خلايا سرطان الكبد في التجارب المخبرية.وقال ، الأستاذ المشارك في قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية بالجامعة، إن "معظم الأدوية المعتمدة سريريًا مستمدة في الأصل من مركبات طبيعية، مثل الأسبرين المأخوذ من لحاء والبنسلين المستخرج من العفن"، مشيرًا إلى أن الاكتشاف الجديد "يوفر طريقة غير مكلفة لإنتاج كميات كبيرة من مركبات الجوافة المكافحة للسرطان".وأوضحت النتائج أن المستخلصات التي تحتوي على هذه المركبات أظهرت نشاطًا ضد 9 أنواع أخرى من السرطانات في تجارب معملية، بينها سرطان الثدي والرئة والبروستات والمبيض. لكن الباحثين أكدوا أن المركب لم يُختبر بعد على البشر، وأن الاستخدام العلاجي لا يزال في مراحله المبكرة.ويرى العلماء أن هذا الإنجاز يمهّد الطريق لتطوير فئة جديدة من العلاجات الموجهة لسرطان الكبد وأنواع أخرى من السرطان في .