صحة

7 فوائد صحية لبذور اليقطين.. ما هي؟

Lebanon 24
19-09-2025 | 06:41
وفقًا لأخصائي أمراض الجهاز الهضمي الأميركي دكتور بال مانيكام، تُعد بذور اليقطين من أكثر الأطعمة الخارقة التي لا تحظى بالتقدير الكافي، والتي يُمكن إضافتها بسهولة إلى النظام الغذائي، كما أن أسعارها معقولة، وفقًا لما جاء في تقرير نشره موقع economic times.
وفي مقطع فيديو حديث على "إنستغرام" ومنشور على منصة "إكس"، شارك دكتور بال سبعة أسباب علمية مُثبتة لإضافة بذور اليقطين إلى الروتين اليومي، كما يلي:

1- تعزيز المناعة
تتميز بذور اليقطين بأنها غنية بالزنك، وهو معدن أساسي يُقوي جهاز المناعة ويُساعد الجسم على مُقاومة العدوى بفعالية أكبر. ويُمكن أن يكون تضمينها في الوجبات طريقة لذيذة للوقاية من الأمراض الموسمية.
 
2- دعم صحة القلب
بفضل محتواها العالي من المغنيسيوم، تُساعد بذور اليقطين على الحفاظ على نبضات قلب مُنتظمة وتنظيم ضغط الدم. كما يُعرف المغنيسيوم بدوره في دعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

3- تحسين الحالة المزاجية
تحتوي بذور اليقطين على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى السيروتونين، هرمون "الشعور بالسعادة". يُمكن أن يُساعد ذلك على تحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق وتعزيز جودة النوم.

4- تقوية العظام
كما تُوفر بذور اليقطين جرعة جيدة من الفوسفور والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لقوة العظام وكثافتها. يمكن أن يُقلل الاستهلاك المُنتظم من خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام في مراحل مُتقدمة من العمر.
 
5- توازن سكر الدم
يساعد تناول بذور اليقطين على تنظيم مستويات الأنسولين والحفاظ على مستوى سكر الدم ضمن المعدل الطبيعي. تعتبر بذور اليقطين خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة لمن يعانون من داء السكري أو مقدماته.
 
6- المساعدة في فقدان الوزن
إن الفائدة المفضلة لدى دكتور بال هي كبح بذور اليقطين الرغبة الشديدة في تناول الطعام. بفضل غناها بالدهون الصحية والبروتينات، تُشعر بذور اليقطين بالشبع لفترة أطول، مما يُسهّل تجنب تناول الوجبات الخفيفة غير المدروسة والإفراط في تناول الطعام.

7- حماية البشرة والعينين
ولأنها غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين E والكاروتينات، تساعد بذور اليقطين على تقليل الالتهابات وإبطاء علامات الشيخوخة وحماية العينين والبشرة من التلف الناتج عن العوامل البيئية. (العربية)
