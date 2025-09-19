Advertisement

صحة

اكتشاف قد يدعم علاج السكري.. اليكم آخر المعلومات

Lebanon 24
19-09-2025 | 10:00
اكتشفت دراسة علمية حديثة أن الدواء الأكثر شيوعاً في العالم لمرضى السكري، والذي يُستخدم منذ أكثر من ستين عاماً لتنظيم مستويات السكر في الدم، يؤثر بشكل غير متوقع على الدماغ ويعمل في الجسم من خلال الدماغ للتحكم بمستويات السكر في الدم، وهو الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام علاجات جديدة مختلفة تماماً لمرض السكري.
ويُوصف دواء "ميتفورمين" لمرضى السكري من النوع الثاني للتحكم في مستوى السكر في الدم منذ أكثر من 60 عاماً، لكن العلماء لم يكونوا متأكدين تماماً من كيفية عمله في الجسم وكيف ينجح في ضبط مستويات السكر في الدم.

وقال تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي المتخصص، واطلعت عليه "العربية نت"، إن دراسة جديدة أظهرت أن دواء "ميتفورمين" يعمل مباشرةً في الدماغ مما قد يُمكن العلماء من التوصل إلى أنواع جديدة من العلاج.

وتحدد الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية بايلور للطب في الولايات المتحدة، مساراً دماغياً يبدو أن الدواء يعمل من خلاله، بالإضافة إلى آثاره على العمليات البيولوجية في مناطق أخرى من الجسم.

ويقول ماكوتو فوكودا، أخصائي الفيزيولوجيا المرضية في كلية بايلور: "من المتفق عليه على نطاق واسع أن الميتفورمين يخفض مستوى الجلوكوز في الدم بشكل أساسي عن طريق تقليل إنتاج الجلوكوز في الكبد". وأضاف: "وجدت دراسات أخرى أنه يعمل من خلال الأمعاء".

وتابع: "درسنا الدماغ، إذ يُعرف على نطاق واسع بأنه منظم رئيسي لاستقلاب الجلوكوز في الجسم بأكمله. وبحثنا فيما إذا كان الدماغ يساهم في التأثيرات المضادة للسكري للميتفورمين، وكيف يُسهم في ذلك".

وحددت دراسة سابقة أجراها الباحثون أنفسهم بروتيناً في الدماغ يُسمى (Rap1)، يؤثر على استقلاب الجلوكوز، وخاصةً في منطقة من الدماغ تُسمى الوطاء البطني الإنسي (VMH).

وفي الدراسة الجديدة، أظهرت الاختبارات التي أُجريت على الفئران أن الميتفورمين ينتقل إلى الوطاء البطني الإنسي، حيث يُساعد في علاج داء السكري من النوع الثاني عن طريق إيقاف (Rap1).

وعندما قام الباحثون بتربية فئران بدون (Rap1) لم يُظهر الميتفورمين أي تأثير على حالة شبيهة بمرض السكري، على الرغم من أن أدوية أخرى كان لها تأثير، وهذا دليل قوي على أن الميتفورمين يعمل في الدماغ، من خلال آلية مختلفة عن الأدوية الأخرى.
