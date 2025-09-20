دراسة.. نسف لأسطورة "العلاج السحري" لمرضى السكتة الدماغية

Advertisement

- شملت الدراسة 126 مشاركًا من ونيوزيلندا.

- تلقى 63 مشاركًا الدواء الفعلي، فيما تلقى 63 آخرون دواءً وهميًا.

- لم يعرف الأطباء ولا المرضى نوع العلاج المقدم لكل مشارك (تصميم مزدوج التعمية).

- بعد 28 يومًا من المتابعة لم تُسجّل أي آثار جانبية خطيرة.

- شعر 52% من متلقي الدواء الحقيقي بتحسن، مقابل 57% من متلقي الدواء الوهمي.

- الفارق بين المجموعتين لم يكن ذا دلالة إحصائية.

كشفت أول تجربة سريرية دولية واسعة لدواء "إتانيرسيب" (Etanercept)، الذي شاع في بعض العيادات الخاصة بالولايات المتحدة كعلاج لمرضى السكتة الدماغية، أن الدواء آمن من حيث الاستخدام، لكنه لا يقدم أي نتائج أفضل من الدواء الوهمي، ما يضع حدًا للآمال الكبيرة التي أحاطت به باعتباره "علاجًا سحريًا".تُعد السكتة الدماغية من أبرز أسباب الإعاقة حول العالم، حيث تُصيب أكثر من سبعة ملايين شخص سنويًا. وعلى الرغم من التقدم الطبي الذي وفر خيارات مهمة خلال العقود الأخيرة، فإن الوسائل المتاحة لتحسين حالة الناجين من السكتة الدماغية ما تزال محدودة، الأمر الذي جعل المرضى والعائلات يتشبثون بأي بارقة أمل، بما في ذلك اعتبار "إتانيرسيب" علاجًا معجزيًا.ورغم أن "إتانيرسيب" مخصص أساسًا لعلاج التهاب المفاصل، فقد سافر العديد من مرضى السكتة الدماغية، بمن فيهم أستراليون، إلى لتلقيه. وتعتمد طريقة إعطائه على حقنه في المنطقة العنقية من العمود الفقري، ثم يُطلب من المريض إمالة رأسه إلى الأسفل أن يصل الدواء إلى الدماغ ويؤدي مفعوله.قاد البحث فينسنت تيس، أخصائي الأعصاب في معهد فلوري للأبحاث العصبية، وجرى تنفيذه بدعم من مؤسسة السكتة الدماغية وصندوق البحوث الطبية. الدراسة التزمت أعلى المعايير العلمية، وجاءت نتائجها كالتالي:أوضح البروفيسور تيس: "ندرك جيدًا رغبة الناجين من السكتة الدماغية في البحث عن أمل وعلاجات جديدة. لكن من المهم أن يعرف الأطباء والمرضى أن دواء إتانيرسيب لم يثبت أنه يحسن جودة الحياة بعد السكتة الدماغية. التحسن المسجل لدى البعض قد يكون نتيجة لتأثير الدواء الوهمي، وهو أمر شائع في الممارسة الطبية."ومن جانبه، شدد كالفين هيل، المدير التنفيذي لبرامج السكتة الدماغية والبحث والابتكار في مؤسسة السكتة الدماغية الأسترالية، على أهمية هذه النتائج: "يجب أن يحصل كل مريض على أفضل علاج ممكن استنادًا إلى الأدلة العلمية. وتؤكد نتائج هذه الدراسة أن البحوث السريرية ضرورية لتقييم فعالية أي علاج قبل اعتماده أو وصفه."نُشرت نتائج التجربة في مجلة Neurology الطبية المرموقة، وشكلت ضربة قوية للادعاءات التي أحاطت بـ"إتانيرسيب". ورغم أنه آمن من حيث الاستخدام، إلا أن الدراسة حسمت الجدل: لا علاج سحري حتى الآن للسكتة الدماغية، والبحوث العلمية وحدها قادرة على رسم مسار علاجي موثوق.