صحة

دواء للسكري.. يعمل على الدماغ لخفض مستويات السكر

Lebanon 24
20-09-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1419517-638940022757919277.png
Doc-P-1419517-638940022757919277.png photos 0
كشفت دراسة حديثة أن دواء ميتفورمين، الأكثر استخدامًا حول العالم لمرضى السكري من النوع الثاني منذ أكثر من 60 عامًا، لا يقتصر تأثيره على الكبد أو الأمعاء فقط، بل يعمل مباشرةً في الدماغ للتحكم بمستويات السكر في الدم، ما يفتح آفاقًا جديدة لعلاجات مبتكرة للسكري.
الدراسة، التي أجرها باحثون في كلية بايلور للطب بالولايات المتحدة، ركّزت على الوطاء البطني الإنسي (VMH) في الدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن تنظيم استقلاب الجلوكوز. ووجد الباحثون أن الميتفورمين ينتقل إلى هذه المنطقة ويوقف بروتين Rap1، الذي يلعب دورًا في اضطرابات السكري، ما يعزز التحكم في مستوى السكر بشكل فعال.

وأظهرت الاختبارات على الفئران أن الميتفورمين يفقد فعاليته في حال غياب Rap1، بينما لا تزال أدوية أخرى تعمل، ما يؤكد أن آلية تأثيره في الدماغ تختلف عن باقي الأدوية المضادة للسكري.

بالإضافة إلى ذلك، رصد الفريق نشاط الخلايا العصبية SF1 في الدماغ عند إعطاء الدواء، مما يشير إلى أن هذه الخلايا تشارك بشكل مباشر في تأثيراته، وهو اكتشاف قد يمهد لتطوير علاجات مستقبلية تستهدف هذه الخلايا بالتحديد.

يُذكر أن الميتفورمين يُعتبر دواءً آمنًا، طويل المفعول، وذو تكلفة منخفضة نسبيًا، ويعمل تقليديًا عن طريق خفض إنتاج الجلوكوز في الكبد وزيادة فعالية الأنسولين في الجسم. لكن الدراسة الجديدة توضح أن الدماغ يستجيب للدواء بتركيزات أقل بكثير من تلك المطلوبة في الكبد أو الأمعاء، ما يفتح الباب أمام ابتكار أدوية أكثر فعالية وأقل جرعة للتحكم بالسكري.

وقال ماكوتو فوكودا، أخصائي الفيزيولوجيا المرضية في كلية بايلور: "لقد غيّر هذا الاكتشاف نظرتنا إلى الميتفورمين. فهو لا يعمل فقط في الكبد أو الأمعاء، بل له تأثير مباشر في الدماغ، ما قد يتيح تطوير علاجات مستقبلية أكثر دقة لاستهداف مرض السكري من النوع الثاني."

