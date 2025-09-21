فقدان الوزن المفاجئ.. إنذار مبكر لا يجب تجاهله

Advertisement

حذّرت أخصائية الغدد الصماء والتغذية الدكتورة يفغينيا إيفانوفا، من أن فقدان الوزن المفاجئ من دون أو مجهود بدني قد يكون إنذاراً لخلل صحي خطير.وأوضحت أن فقدان أكثر من 5% من الوزن خلال فترة 6 إلى 12 شهراً من دون سبب واضح يستدعي مراجعة الطبيب فوراً، إذ يُعد مؤشراً على اضطراب في التوازن بين مدخول الجسم من الطاقة وامتصاصها واستهلاكها.وبيّنت أن من أبرز الأسباب المحتملة: فرط نشاط الغدة الدرقية، وسوء الامتصاص، مرض كرون، السرطان، داء من النوع الأول، الالتهابات المزمنة، الأمراض الروماتيزمية، إضافة إلى الاكتئاب.وأكدت أن إهمال هذا قد يُخفي خلفه مشكلات جسدية خطيرة، داعيةً إلى إجراء فحوصات شاملة لتحديد السبب والبدء بالعلاج المناسب. (روسيا اليوم)