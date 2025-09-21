Advertisement

صحة

فقدان الوزن المفاجئ.. إنذار مبكر لا يجب تجاهله

21-09-2025 | 05:00
حذّرت أخصائية الغدد الصماء والتغذية الدكتورة يفغينيا إيفانوفا، من أن فقدان الوزن المفاجئ من دون حمية أو مجهود بدني قد يكون إنذاراً لخلل صحي خطير.
وأوضحت أن فقدان أكثر من 5% من الوزن خلال فترة 6 إلى 12 شهراً من دون سبب واضح يستدعي مراجعة الطبيب فوراً، إذ يُعد مؤشراً على اضطراب في التوازن بين مدخول الجسم من الطاقة وامتصاصها واستهلاكها.

وبيّنت أن من أبرز الأسباب المحتملة: فرط نشاط الغدة الدرقية، أمراض الجهاز الهضمي وسوء الامتصاص، مرض كرون، السرطان، داء السكري من النوع الأول، الالتهابات المزمنة، الأمراض الروماتيزمية، إضافة إلى الاكتئاب.

وأكدت أن إهمال هذا العرض قد يُخفي خلفه مشكلات جسدية خطيرة، داعيةً إلى إجراء فحوصات شاملة لتحديد السبب والبدء بالعلاج المناسب. (روسيا اليوم)
