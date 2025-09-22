دراسة: فقدان الوزن عبر الجراحة يصل إلى 5 أضعاف نتائج الأدوية

Advertisement

أكدت دراسة حديثة من أن أدوية فقدان الوزن مثل أوزيمبيك (semaglutide) وتيرزيباتيد (tirzepatide) تحقق نتائج ملموسة، لكنها تبقى أقل فعالية بكثير من العمليات الجراحية مثل تكميم المعدة وتحويل المسار، خصوصًا على المدى .وبحسب الدراسة المنشورة في موقع Science Alert، فقد خسر المرضى الذين خضعوا للجراحة 25.7٪ من وزنهم خلال عامين، مقارنة بـ5.3٪ فقط لدى من استخدموا أدوية GLP-1 في العالم الواقعي، وهو فارق كبير يعود جزئياً إلى ضعف المرضى بالعلاج الدوائي.وأظهرت الدراسة أن 70٪ من المرضى يتوقفون عن استخدام أدوية GLP-1 خلال عام، ما يحدّ من فعاليتها، رغم أن التجارب السريرية تشير إلى نتائج أفضل (بين 15% و21%).رغم ذلك، تظل أدوية GLP-1 مثل أوزيمبيك شائعة، خاصة مع فوائدها في خفض السكر وتقليل مخاطر أمراض القلب والسرطان. لكن الباحثين يشيرون إلى أن الجراحة تؤدي أيضًا إلى تحسن أكبر في التحكم بالسكري.يذكر أن الدراسة مولتها الجمعية الأميركية للجراحة الأيضية، ما قد يثير تساؤلات حول حياديتها، لكن الباحثين أكدوا أهمية تحديد أي المرضى يستفيدون أكثر من الجراحة مقابل الدواء، ودراسة تأثير التكلفة والالتزام على النتائج المستقبلية. (سكاي نيوز)