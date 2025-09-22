Advertisement

صحة

دراسة: فقدان الوزن عبر الجراحة يصل إلى 5 أضعاف نتائج الأدوية

Lebanon 24
22-09-2025 | 00:40
A-
A+

Doc-P-1419902-638941239638386755.png
Doc-P-1419902-638941239638386755.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت دراسة حديثة من جامعة نيويورك أن أدوية فقدان الوزن مثل أوزيمبيك (semaglutide) وتيرزيباتيد (tirzepatide) تحقق نتائج ملموسة، لكنها تبقى أقل فعالية بكثير من العمليات الجراحية مثل تكميم المعدة وتحويل المسار، خصوصًا على المدى الطويل.
Advertisement

وبحسب الدراسة المنشورة في موقع Science Alert، فقد خسر المرضى الذين خضعوا للجراحة 25.7٪ من وزنهم خلال عامين، مقارنة بـ5.3٪ فقط لدى من استخدموا أدوية GLP-1 في العالم الواقعي، وهو فارق كبير يعود جزئياً إلى ضعف التزام المرضى بالعلاج الدوائي.

وأظهرت الدراسة أن 70٪ من المرضى يتوقفون عن استخدام أدوية GLP-1 خلال عام، ما يحدّ من فعاليتها، رغم أن التجارب السريرية تشير إلى نتائج أفضل (بين 15% و21%).

رغم ذلك، تظل أدوية GLP-1 مثل أوزيمبيك شائعة، خاصة مع فوائدها في خفض السكر وتقليل مخاطر أمراض القلب والسرطان. لكن الباحثين يشيرون إلى أن الجراحة تؤدي أيضًا إلى تحسن أكبر في التحكم بالسكري.

يذكر أن الدراسة مولتها الجمعية الأميركية للجراحة الأيضية، ما قد يثير تساؤلات حول حياديتها، لكن الباحثين أكدوا أهمية تحديد أي المرضى يستفيدون أكثر من الجراحة مقابل الدواء، ودراسة تأثير التكلفة والالتزام على النتائج المستقبلية. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
lebanon 24
22/09/2025 09:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فقدان الوزن المفاجئ.. إنذار مبكر لا يجب تجاهله
lebanon 24
22/09/2025 09:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخميرة على الريق.. هل تساعد على فقدان الوزن؟
lebanon 24
22/09/2025 09:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف أدوية السمنة يعيد الوزن بشكل مفاجئ في فترة قصيرة... دراسة تحذر!
lebanon 24
22/09/2025 09:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة نيويورك

جمعية الأمير

سكاي نيوز

سكاي نيو

المستقبل

التزام

الطويل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
15:48 | 2025-09-21
13:02 | 2025-09-21
06:24 | 2025-09-21
05:00 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24