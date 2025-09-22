Advertisement

صحة

العنب... كنز طبيعي لصحة الإنسان

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:32
يُعتبر العنب من أقدم وأشهر أنواع الفواكه التي عرفها الإنسان، ويتميّز بطعمه اللذيذ وتنوع ألوانه (الأحمر، الأخضر، والأسود)، بالإضافة إلى غناه بالعناصر الغذائية المفيدة. ويمكن تناوله طازجًا، أو مجففًا (زبيب)، أو على شكل عصير.
فيما يلي أبرز فوائد العنب:

1. غني بالفيتامينات والمعادن

العنب يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات مثل:

فيتامين C: يقوّي المناعة.

فيتامين K: مفيد لتجلّط الدم وصحة العظام.

البوتاسيوم: ينظّم ضغط الدم ويحمي القلب.

فيتامين B1 وB6: لدعم وظائف الأعصاب والعضلات.

2. يحتوي على مضادات أكسدة قوية

من أبرز مضادات الأكسدة في العنب:

الريسفيراترول (Resveratrol): يوجد بشكل خاص في قشر العنب الأحمر والأسود، ويُعرف بقدرته على:

حماية القلب.

مقاومة الشيخوخة.

تقليل خطر بعض أنواع السرطان.

3. مفيد لصحة القلب

يُساهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL).

يُساعد في تنظيم ضغط الدم.

يقلّل من الالتهابات التي قد تؤدي لأمراض القلب.

4. يعزز صحة الدماغ

الريسفيراترول يحسن تدفق الدم إلى الدماغ، ما قد يُساهم في تحسين الذاكرة وتقليل خطر الزهايمر.

5. يدعم صحة الجهاز الهضمي

العنب غني بـ الألياف، مما يُساعد على:

تحسين عملية الهضم.

الوقاية من الإمساك.

كما يحتوي على الماء، ما يعزز الترطيب ويساعد على التخلص من السموم.

6. مفيد للبشرة والشعر

مضادات الأكسدة تُقلل من علامات الشيخوخة.

فيتامين C يُحفّز إنتاج الكولاجين، مما يعزز نضارة البشرة وصحة الشعر.

7. يعزز المناعة

بفضل محتواه من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، يساعد العنب في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات.

8. مفيد للعيون

يحتوي على مركبات تحمي الشبكية من التلف المرتبط بالتقدّم في السن، مثل اللوتين والزياكسانثين.
