Advertisement

صحة

خبر سار لعشاق الشاي.. هذا تأثير 3 أكواب يومياً على صحتكم!

Lebanon 24
22-09-2025 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1420116-638941537500419063.jpg
Doc-P-1420116-638941537500419063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

   
كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول بضع أكواب من الشاي يومياً قد يسهم في خفض ضغط الدم، ما يقلل من مخاطر المضاعفات الخطيرة التي تهدد صحة القلب والدماغ.
Advertisement

ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر المشكلات الصحية شيوعاً حول العالم، وغالباً ما يتطور بصمت من دون أعراض واضحة، لكنه يشكل ضغطاً إضافياً على القلب والأوعية الدموية، وقد يؤدي إهماله إلى مشكلات صحية مهددة للحياة، وفق موقع ميرور.

أكدت الدراسة أن النظام الغذائي يلعب دوراً حاسماً في التحكم بمستويات الضغط. فالملح الزائد يساهم في احتباس السوائل وزيادة الضغط على الأوعية الدموية، في حين يمكن لعادات بسيطة مثل إدخال الشاي في الروتين اليومي أن تُحدث فرقاً ملموساً.

نشرت الدراسة في مجلة Advances in Nutrition، وحلّلت بيانات 157 تجربة و15 بحثاً حول تأثير مركبات الفلافان-3-أول. وأظهرت النتائج أن استهلاك 400 إلى 600 ملليغرام يومياً من هذه المركبات مرتبط بتحسن ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول، وتنظيم سكر الدم. وبما أن كوب الشاي يحتوي نحو 160 ملليغراماً من هذه المركبات، فإن ثلاثة أكواب يومياً تكفي لتحقيق الفائدة الصحية المرجوة.

كما تتوافر مركبات الفلافان-3-أول في التفاح والتوت والكاكاو، لكن الباحثين شددوا على أن التوصية تقتصر على المصادر الطبيعية، وليست دعوة لتناول المكملات الغذائية.

رحّب خبراء الهيئة الاستشارية للشاي بالنتائج، حيث قالت خبيرة التغذية الدكتورة كاري روكستون إن هذه المرة الأولى منذ سنوات التي يُوصى فيها بمغذٍ غير أساسي بهدف تحسين الصحة العامة، موضحة أن الفائدة يمكن تحقيقها ببساطة عبر بضع أكواب من الشاي يومياً.

من جهته، أكد الدكتور تيم بوند أن الفلافونويدات الموجودة في الشاي تحسن وظائف الأوعية الدموية وتدعم صحة القلب.

مع تزايد التحذيرات من ارتفاع عدد المصابين بالخرف خلال السنوات المقبلة، شدّد خبراء الصحة في بريطانيا على أهمية الانتباه إلى العلامات المبكرة التي قد تمر دون ملاحظة، رغم كونها مؤشراً على تراجع الوظائف العقلية.

ورغم ذلك، شددت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية على أن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم تعتمد على أسلوب حياة متكامل يشمل التغذية السليمة، ممارسة النشاط البدني، فقدان الوزن الزائد، والابتعاد عن التدخين والإفراط في الكحول والكافيين، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أي مخاوف تتعلق بضغط الدم.
مواضيع ذات صلة
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
lebanon 24
22/09/2025 18:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار لعشاق آيفون.. أسعار سلسلة 17 قد تفاجئكم!
lebanon 24
22/09/2025 18:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين جدّاً لعشاق المصارعة... وداعاً هولك هوغان
lebanon 24
22/09/2025 18:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار.. هذا ما فعله مصرف لبنان
lebanon 24
22/09/2025 18:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الخدمات الصحية

النظام الغذائي

الكوليسترول

البريطانية

البريطاني

بريطانيا

من جهته

الكحول

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:47 | 2025-09-22
04:32 | 2025-09-22
00:40 | 2025-09-22
23:00 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
15:48 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24