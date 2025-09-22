Advertisement

صحة

أثناء الحمل.. هل يزيد الباراسيتامول خطر التوحد؟

Lebanon 24
22-09-2025 | 16:00
أفادت دراسة حديثة بأن هناك مؤشرات على وجود علاقة محتملة بين استخدام الباراسيتامول (الأسيتامينوفين) أثناء الحمل وزيادة خطر إصابة الأطفال باضطرابات طيف التوحد (ASD). يأتي هذا في إطار مراجعة فيدرالية يجريها المسؤولون الصحيون في الولايات المتحدة لفهم أسباب ارتفاع معدلات التوحد بين الأطفال، وسط زيادة القلق بشأن الأدوية الشائعة التي يتم تناولها أثناء الحمل.
الباراسيتامول يُعرف بتأثيره المخفف للألم وخافض الحرارة، ويباع تحت أسماء تجارية مثل "بانادول" و"تايلينول". ويستخدم على نطاق واسع بين النساء الحوامل، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو نصف النساء الحوامل في المملكة المتحدة و65% في الولايات المتحدة يلجأن إلى هذا الدواء في فترات الحمل المختلفة. وتعتبره الهيئات الصحية خيارًا آمنًا شرط الالتزام بالجرعات المنخفضة ولمدد قصيرة، إلا أن الدراسات الحديثة ربطت استخدامه خلال الحمل بزيادة احتمالية الإصابة بالتوحد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).

ويُتوقع أن يتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الربط رسميًا، في إطار مبادرة يقودها وزير الصحة الحالي روبرت إف. كينيدي جونيور، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل تجاه بعض الأدوية واللقاحات. وتدعو التوصيات الحديثة إلى أن تتناول النساء الحوامل الباراسيتامول فقط تحت إشراف طبي مباشر، مراعاةً للمخاطر المحتملة على نمو الدماغ والقدرات المعرفية للجنين.

وقد أظهرت الدراسات أن التفاعل بين العوامل الوراثية والبيئية، مثل التعرض للمواد الكيميائية أو الأدوية خلال الحمل، قد يسهم في تغييرات عصبية تؤثر على تطور الدماغ، وهو ما يفسر المخاوف من ارتباط الباراسيتامول باضطرابات النمو العصبي. ورغم أن النتائج لا تزال قيد البحث، إلا أن الأطباء يحثون على الحذر واتباع توجيهات دقيقة عند استخدام أي مسكن خلال الحمل.
 
(إرم نيوز)
