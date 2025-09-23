31
صحة
انفصال الشبكية.. خطر صامت قد يفقدك البصر
Lebanon 24
23-09-2025
|
03:30
A-
A+
أشارت مجلة جيزوند بوند دي
الألمانية
إلى أن انفصال الشبكية، رغم ندرته، يُعد من أخطر مشكلات العيون، لأنه قد يؤدي إلى فقدان دائم للبصر إذا لم يُعالج بسرعة.
فما هو الانفصال الشبكي وما هي هي اعراضه؟
يحدث عندما تنفصل الطبقة الحساسة للضوء في الشبكية عن الطبقة الداعمة تحتها، ما يوقف وصول التغذية إلى الخلايا البصرية، ويؤدي إلى ضعف شديد في الرؤية.
الأعراض المبكرة
- ظهور ومضات ضوئية مفاجئة خاصة في الظلام.
- رؤية نقاط سوداء أو خيوط عائمة.
- ظل داكن يتحرك في مجال الرؤية من الأسفل للأعلى.
- ضبابية أو تقييد في النظر.
اما الفئات الأكثر عرضة هم الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الشديد ومرضى
السكري
، إضافة إلى كبار السن أو من تعرضوا لإصابات مباشرة في
العين
.
ويؤكد الأطباء أن فحص العين الفوري عند ظهور هذه العلامات أساسي لتفادي فقدان البصر. إذ يتم تشخيص الحالة من خلال فحص مباشر للشبكية باستخدام أجهزة متخصصة.
كما يحذر الخبراء من تجاهل الأعراض، إذ قد تكون مؤشراً على مشاكل أخرى في العين، لكن التشخيص المبكر يبقى أفضل ضمان للحفاظ على صحة البصر.
(الجزيرة)
