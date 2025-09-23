Advertisement

صحة

حمى الضنك تتفاقم في بنغلاديش.. وفيات يومية قياسية

Lebanon 24
23-09-2025 | 05:00
تشهد بنغلاديش موجة متسارعة من الإصابات بحمى الضنك، حيث أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية عن تسجيل أكبر ارتفاع يومي هذا العام في الوفيات والإصابات.
الإحصاءات الأخيرة أظهرت وفاة 12 شخصًا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 179، ودخول 740 حالة جديدة إلى المستشفيات ليصبح عدد المصابين 42 ألفًا.
 

وتشمل أعراض المرض ارتفاعًا شديدًا في الحرارة، صداعًا قويًا، آلامًا في المفاصل والأطراف، طفحًا جلديًا، إضافة إلى تضخم العقد الليمفاوية.


إلى جانب الضنك، ترتفع إصابات فيروس شيكونغونيا، الذي لا يسبب وفيات عادة لكنه يؤدي إلى آلام شديدة في المفاصل وضعف مزمن للمرضى، مما يزيد الضغط على النظام الصحي.


عام 2023 شهد أكبر تفشٍ لحمى الضنك في تاريخ بنغلاديش، حيث توفي 1705 أشخاص وأصيب أكثر من 321 ألف آخرين. ويخشى خبراء الصحة من أن يشهد العام الحالي مسارًا مشابهًا مع تزايد أعداد الحالات بوتيرة مقلقة.
 
يذكر أن حمى الضنك هي مرض فيروسي ينتقل عن طريق لسعات بعوضة Aedes aegypti، التي تنشط عادةً في النهار. تنتشر الحمى في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، خاصةً في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وبعض مناطق الشرق الأوسط.
 
(الجزيرة)
