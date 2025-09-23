Advertisement

صحة

قطرة عيون جديدة قد تقلل الحاجة للنظارات

Lebanon 24
23-09-2025 | 16:45
طور باحثون قطرة عيون جديدة تحتوي على مزيج من مادتي بيولكاربين وديكلوفيناك، أظهرت نتائج أولية أنها تحسّن الرؤية القريبة لدى المصابين بطول النظر الشيخوخي (Presbyopia)، وهو ضعف تدريجي في قدرة العين على التركيز على الأشياء القريبة ويصيب نحو 1.8 مليار شخص حول العالم.
القطرة الجديدة عُرضت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لجراحة المياه البيضاء وتصحيح البصر (ESCRS) في كوبنهاغن، وأظهرت أنّ المشاركين في الدراسة (766 شخصًا) تمكنوا من قراءة سطرين إلى ثلاثة أسطر إضافية في اختبار قراءة الأحرف القريبة (Jaeger Chart)، وهو ما يعادل تحسنًا عمليًا في القدرة على قراءة الرسائل النصية والقوائم اليومية بدون نظارات.

وأشارت الدكتورة جيوفانا بنوزي، قائدة الدراسة، إلى أنّ هذا العلاج يعيد للعين قدرتها الطبيعية على تغيير التركيز بين البعيد والقريب عبر آلية مزدوجة تؤثر في العضلة الهدبية والقزحية، ما يخلق تأثيرًا يشبه ثقب الإبرة لتحسين وضوح الرؤية. وأكدت أنّ أثر القطرة يستمر حتى عامين في بعض الحالات.

مع ذلك، شدّد خبراء عيون مستقلون على أنّ هذه القطرات قد لا تكون مناسبة للجميع، خصوصًا أصحاب قصر النظر الشديد، داعين إلى الحذر قبل استخدامها. وأوضحوا أنّ إضافة ديكلوفيناك إلى بيولكاربين يهدف إلى تقليل بعض الآثار الجانبية الشائعة مثل الصداع أو الضغط في العين.

هذا التطور قد يفتح الباب أمام خيار دوائي طويل الأمد يقلل اعتماد المرضى على النظارات الطبية أو الجراحة، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات ونشر نتائجه في مجلات علمية محكّمة.
الجمعية الأوروبية

مؤتمر الجمعية

الأوروبي

أوروبي

الجراح

التركي

الترك

العين

