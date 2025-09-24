Advertisement

صحة

أبحاث طبية.. انتقال نادر للسرطان من الأم إلى الجنين

Lebanon 24
24-09-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1420791-638942985367818751.png
Doc-P-1420791-638942985367818751.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم ندرتها القصوى، فقد أثبتت دراسات طبية أن السرطان يمكن أن ينتقل من الأم الحامل إلى جنينها في بعض الحالات الخاصة، ما يشكّل ظاهرة استثنائية لكنها موثقة علميًا.

بحسب تقرير نشر في مجلة JCO Global Oncology عام 2021، يمكن للخلايا السرطانية أن تعبر المشيمة أو تنتقل أثناء الولادة، لتظهر لاحقًا أورام لدى الطفل تحمل الصفات الوراثية نفسها لأورام الأم.
Advertisement

ويُقدّر الخبراء أن هذه الحالة تحدث في حالة واحدة تقريبًا من بين كل نصف مليون حمل، ما يجعلها نادرة للغاية، لكنها مهمة لفهم التداخل بين الحمل والسرطان. ومن أبرز الآليات التي رُصدت: عبور الخلايا السرطانية إلى دم الجنين عبر المشيمة، أو استنشاق الطفل لخلايا ورمية من قناة الولادة أثناء الولادة الطبيعية، خصوصًا في حالات سرطان عنق الرحم. وقد وُثّقت حالات وصل فيها السرطان إلى رئة الطفل، وتم تأكيدها عبر الفحوص الجينية.

الأنواع الأكثر ارتباطًا بهذه الظاهرة تشمل سرطان الجلد، سرطان الدم، سرطان عنق الرحم، وسرطانات الثدي والرئة. ويُعتبر سرطان الجلد وسرطان الدم الأكثر قدرة على العبور إلى المشيمة، رغم أن حدوثهما يظل استثنائيًا.

طبيًا، لا توجد بروتوكولات وقاية أو علاج خاصة بهذا النوع من الانتقال بسبب ندرته، وغالبًا ما يُكتشف الأمر بعد ولادة الطفل وظهور أعراض. إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن الولادة القيصرية قد تقلل من خطر انتقال السرطان في حالات معيّنة مثل سرطان عنق الرحم.

ويرى الباحثون أن دراسة هذه الحالات تفتح الباب لفهم أعمق لبيولوجيا السرطان، خصوصًا في ما يتعلق بآليات المناعة الطبيعية وحاجز المشيمة. كما أن التطور في تقنيات التشخيص الجزيئي قد يكشف عن مزيد من الحالات مستقبلاً، مما يسهم في إيجاد طرق أفضل لحماية الأمهات وأطفالهن.
 
مواضيع ذات صلة
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
lebanon 24
24/09/2025 10:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: فتح مسار انتقال مؤقت من مدينة غزة للجنوب عبر شارع صلاح الدين
lebanon 24
24/09/2025 10:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء بلا حدود: فرار أكثر من 650 مصاباً من الفاشر إلى طويلة دون رعاية طبية
lebanon 24
24/09/2025 10:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تنقل 119 مريضًا ومصابًا من غزة ضمن عملية إخلاء طبية عاجلة
lebanon 24
24/09/2025 10:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

بروتوكول

قناة ال

الظاهر

القيصر

قيصرية

الصفا

قيصري

بيت أ

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:30 | 2025-09-24
23:00 | 2025-09-23
16:45 | 2025-09-23
16:29 | 2025-09-23
13:39 | 2025-09-23
11:49 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24